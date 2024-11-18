Адвокат Гройсмана назвала его объявление в международный розыск незаконным
Адвокат назвала объявление в розыск экс-премьера Украины Гройсмана незаконным
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Адвокат бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана, которому в России вменяют применение запрещенных методов ведения войны, считает незаконным его объявление в международный розыск, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В апреле СК РФ предъявил обвинение Гройсману по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). В ведомстве заявили, что поддержка им решения о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции привела к гибели и ранениям 582 человек, в том числе 16 детей, разрушению более 237 объектов гражданской инфраструктуры ЛНР и ДНР. Впоследствии политика объявили в розыск и заочно арестовали.
"В апелляционной жалобе адвокат Филипенкова В.В… отмечает, что Гройсман В.Б. незаконно был объявлен в международный розыск", - сказано в документах.
Там также говорится о том, что местонахождение Гройсмана доподлинно неизвестно, а представленные суду материалы свидетельствуют о том, что он находится за пределами РФ.
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"В этой связи, вопреки доводам защитника, Гройсман В.Б. обоснованно был объявлен в международный розыск, поскольку следователь лишён возможности иным путем обеспечить участие обвиняемого в производстве по уголовному делу", - сказано в документах.
Уточняется, что Гройсман объявлен в международный розыск "как скрывшийся от органов предварительного расследования".
Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной рады, затем более трех лет - премьер-министром.