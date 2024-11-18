Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 18.11.2024 (обновлено: 20:02 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984448098.html
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 18.11.2024
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией
Госдума в среду, 20 ноября, рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:27
2024-11-18T20:02
россия
ирина яровая
михаил мишустин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума в среду, 20 ноября, рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции, сообщила журналистам глава думской комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая. "Обращение в правительство РФ, которое будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября - это конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции", - сказала Яровая. По словам вице-спикера Госдумы, за очень короткий период палата сформировала системные решения, решила задачу законодательного обеспечения противодействия нелегальной миграции, дала качественно новый инструмент и возможности правоохранителям, обязанности правительству. "Нами сформирована система мер, и мы ожидаем системных действий в пользу обеспечения общественной безопасности и пресечения нелегального рынка миграции. Сейчас делаем второй важный шаг - обозначаем необходимость качества и неукоснительности правоприменения. Обращение содержит конкретные вопросы и формирует предложения", - отметила она.
https://ria.ru/20241110/rektor-1982933422.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина яровая, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Ирина Яровая, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией

ГД рассмотрит предложение правительству мер по борьбе с нелегальной миграцией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума в среду, 20 ноября, рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции, сообщила журналистам глава думской комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая.
"Обращение в правительство РФ, которое будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября - это конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции", - сказала Яровая.
По словам вице-спикера Госдумы, за очень короткий период палата сформировала системные решения, решила задачу законодательного обеспечения противодействия нелегальной миграции, дала качественно новый инструмент и возможности правоохранителям, обязанности правительству.
"Нами сформирована система мер, и мы ожидаем системных действий в пользу обеспечения общественной безопасности и пресечения нелегального рынка миграции. Сейчас делаем второй важный шаг - обозначаем необходимость качества и неукоснительности правоприменения. Обращение содержит конкретные вопросы и формирует предложения", - отметила она.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции
10 ноября, 15:29
 
РоссияИрина ЯроваяМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала