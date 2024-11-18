https://ria.ru/20241118/gosduma-1984448098.html
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 18.11.2024
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией
Госдума в среду, 20 ноября, рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:27
2024-11-18T18:27
2024-11-18T20:02
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ирина яровая
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума в среду, 20 ноября, рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции, сообщила журналистам глава думской комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая. "Обращение в правительство РФ, которое будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября - это конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции", - сказала Яровая. По словам вице-спикера Госдумы, за очень короткий период палата сформировала системные решения, решила задачу законодательного обеспечения противодействия нелегальной миграции, дала качественно новый инструмент и возможности правоохранителям, обязанности правительству. "Нами сформирована система мер, и мы ожидаем системных действий в пользу обеспечения общественной безопасности и пресечения нелегального рынка миграции. Сейчас делаем второй важный шаг - обозначаем необходимость качества и неукоснительности правоприменения. Обращение содержит конкретные вопросы и формирует предложения", - отметила она.
https://ria.ru/20241110/rektor-1982933422.html
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россия, ирина яровая, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Ирина Яровая, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией
ГД рассмотрит предложение правительству мер по борьбе с нелегальной миграцией
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума в среду, 20 ноября, рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции, сообщила журналистам глава думской комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая.
"Обращение в правительство РФ
, которое будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября - это конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции", - сказала Яровая.
По словам вице-спикера Госдумы, за очень короткий период палата сформировала системные решения, решила задачу законодательного обеспечения противодействия нелегальной миграции, дала качественно новый инструмент и возможности правоохранителям, обязанности правительству.
"Нами сформирована система мер, и мы ожидаем системных действий в пользу обеспечения общественной безопасности и пресечения нелегального рынка миграции. Сейчас делаем второй важный шаг - обозначаем необходимость качества и неукоснительности правоприменения. Обращение содержит конкретные вопросы и формирует предложения", - отметила она.