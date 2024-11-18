https://ria.ru/20241118/gosduma-1984445027.html
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто - РИА Новости, 18.11.2024
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто
Депутаты от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:18
2024-11-18T18:18
2024-11-18T18:18
общество
авто
россия
владислав даванков
дмитрий чернышенко
гибдд мвд рф
госдума рф
партия "новые люди"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194390_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_30c1ff08a334536263d4ee56f00d99da.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений автовладельцу по его номерному знаку, если он заблокировал выезд с парковки, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внедрить возможность отправки сообщений владельцу автомобиля по его номерному знаку через портал "Госуслуги" или возможность осуществления защищенных звонков с использованием портала. Такие сообщения или звонки будут обезличены, чтобы защитить персональные данные обеих сторон, и позволят водителям оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд", - сказано в депутатском запросе. Авторы отмечают, что владелец заблокированного автомобиля не может связаться с водителем, который припарковался с нарушением. Стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других ТС, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы сотрудники составили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа. "Между тем все владельцы транспортных средств обязаны поставить их на государственный учет. Сведения о зарегистрированных транспортных средства автоматически загружаются из ГИБДД на единый портал государственных и муниципальных услуг. Согласно данным, приведённым заместителем председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллиона человек – это более 70% наших граждан. Таким образом, данные практически всех владельцев автомобилей содержатся на портале", - сказано в документе.
https://ria.ru/20241110/nomera-1982891614.html
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983536854.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194390_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_011f860bf2f6ee6c3e1565f7c8d8b773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, владислав даванков, дмитрий чернышенко, гибдд мвд рф, госдума рф, партия "новые люди"
Общество, Авто, Россия, Владислав Даванков, Дмитрий Чернышенко, ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто
"Новые люди" предложили разрешить отправлять сообщения по номерному знаку авто
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений автовладельцу по его номерному знаку, если он заблокировал выезд с парковки, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым внедрить возможность отправки сообщений владельцу автомобиля по его номерному знаку через портал "Госуслуги" или возможность осуществления защищенных звонков с использованием портала. Такие сообщения или звонки будут обезличены, чтобы защитить персональные данные обеих сторон, и позволят водителям оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд", - сказано в депутатском запросе.
Авторы отмечают, что владелец заблокированного автомобиля не может связаться с водителем, который припарковался с нарушением. Стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других ТС, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы сотрудники составили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа.
"Между тем все владельцы транспортных средств обязаны поставить их на государственный учет. Сведения о зарегистрированных транспортных средства автоматически загружаются из ГИБДД
на единый портал государственных и муниципальных услуг. Согласно данным, приведённым заместителем председателя правительства России Дмитрия Чернышенко
, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллиона человек – это более 70% наших граждан. Таким образом, данные практически всех владельцев автомобилей содержатся на портале", - сказано в документе.