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В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто - РИА Новости, 18.11.2024
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18:18 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984445027.html
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто - РИА Новости, 18.11.2024
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто
Депутаты от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:18
2024-11-18T18:18
общество
авто
россия
владислав даванков
дмитрий чернышенко
гибдд мвд рф
госдума рф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений автовладельцу по его номерному знаку, если он заблокировал выезд с парковки, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внедрить возможность отправки сообщений владельцу автомобиля по его номерному знаку через портал "Госуслуги" или возможность осуществления защищенных звонков с использованием портала. Такие сообщения или звонки будут обезличены, чтобы защитить персональные данные обеих сторон, и позволят водителям оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд", - сказано в депутатском запросе. Авторы отмечают, что владелец заблокированного автомобиля не может связаться с водителем, который припарковался с нарушением. Стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других ТС, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы сотрудники составили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа. "Между тем все владельцы транспортных средств обязаны поставить их на государственный учет. Сведения о зарегистрированных транспортных средства автоматически загружаются из ГИБДД на единый портал государственных и муниципальных услуг. Согласно данным, приведённым заместителем председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллиона человек – это более 70% наших граждан. Таким образом, данные практически всех владельцев автомобилей содержатся на портале", - сказано в документе.
https://ria.ru/20241110/nomera-1982891614.html
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общество, авто, россия, владислав даванков, дмитрий чернышенко, гибдд мвд рф, госдума рф, партия "новые люди"
Общество, Авто, Россия, Владислав Даванков, Дмитрий Чернышенко, ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто

"Новые люди" предложили разрешить отправлять сообщения по номерному знаку авто

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВыдача номеров в ГИБДД
Выдача номеров в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений автовладельцу по его номерному знаку, если он заблокировал выезд с парковки, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым внедрить возможность отправки сообщений владельцу автомобиля по его номерному знаку через портал "Госуслуги" или возможность осуществления защищенных звонков с использованием портала. Такие сообщения или звонки будут обезличены, чтобы защитить персональные данные обеих сторон, и позволят водителям оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд", - сказано в депутатском запросе.
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Авторы отмечают, что владелец заблокированного автомобиля не может связаться с водителем, который припарковался с нарушением. Стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других ТС, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы сотрудники составили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа.
"Между тем все владельцы транспортных средств обязаны поставить их на государственный учет. Сведения о зарегистрированных транспортных средства автоматически загружаются из ГИБДД на единый портал государственных и муниципальных услуг. Согласно данным, приведённым заместителем председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллиона человек – это более 70% наших граждан. Таким образом, данные практически всех владельцев автомобилей содержатся на портале", - сказано в документе.
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ОбществоАвтоРоссияВладислав ДаванковДмитрий ЧернышенкоГИБДД МВД РФГосдума РФПартия "Новые люди"
 
 
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