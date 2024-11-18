https://ria.ru/20241118/gosduma-1984445027.html

В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто

В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто - РИА Новости, 18.11.2024

В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто

Депутаты от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:18

2024-11-18T18:18

2024-11-18T18:18

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" Антон Ткачёв и Владислав Даванков направили в Минцифры РФ обращение с предложением добавить на "Госуслуги" возможность отправки сообщений автовладельцу по его номерному знаку, если он заблокировал выезд с парковки, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внедрить возможность отправки сообщений владельцу автомобиля по его номерному знаку через портал "Госуслуги" или возможность осуществления защищенных звонков с использованием портала. Такие сообщения или звонки будут обезличены, чтобы защитить персональные данные обеих сторон, и позволят водителям оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд", - сказано в депутатском запросе. Авторы отмечают, что владелец заблокированного автомобиля не может связаться с водителем, который припарковался с нарушением. Стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других ТС, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы сотрудники составили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа. "Между тем все владельцы транспортных средств обязаны поставить их на государственный учет. Сведения о зарегистрированных транспортных средства автоматически загружаются из ГИБДД на единый портал государственных и муниципальных услуг. Согласно данным, приведённым заместителем председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллиона человек – это более 70% наших граждан. Таким образом, данные практически всех владельцев автомобилей содержатся на портале", - сказано в документе.

https://ria.ru/20241110/nomera-1982891614.html

https://ria.ru/20241113/gosduma-1983536854.html

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общество, авто, россия, владислав даванков, дмитрий чернышенко, гибдд мвд рф, госдума рф, партия "новые люди"