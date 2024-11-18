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В Госдуме назвали решение Байдена по Украине местью демократам - РИА Новости, 18.11.2024
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16:44 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984426707.html
В Госдуме назвали решение Байдена по Украине местью демократам
В Госдуме назвали решение Байдена по Украине местью демократам - РИА Новости, 18.11.2024
В Госдуме назвали решение Байдена по Украине местью демократам
Решение президента США Джо Байдена о разрешении Украине использовать американские ракеты дальнего поражения для ударов по территории РФ направлено против... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:44
2024-11-18T16:44
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о разрешении Украине использовать американские ракеты дальнего поражения для ударов по территории РФ направлено против Дональда Трампа, он сейчас должен "вступить в игру", считает депутат Госдумы Мария Бутина. "Очень хочется надеяться, что сейчас в игру вступит Трамп, потому что эта история, очевидно, развернута против него, и это своего рода месть демократам и попытка сделать ситуацию настолько плохой, чтобы Трамп не мог выполнить свои предвыборные обещания и прекратить военные конфликты. Но я очень надеюсь, что сейчас с учетом наличия у него возможностей юридического характера он в состоянии своим решением всё-таки предотвратить то, что происходит, потому что очевидно, что Россия выиграет и цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказала она РИА Новости. Депутат считает, что такое решение - это попытка "насолить" Трампу и агония демократов, которые "ввязались в кампанию, которую проиграли". "Признаваться они в этом не хотят, поэтому идут на эскалацию. Это очень опасно для всего мира. Я очень надеюсь, что и Трампу, и вообще в Европе хватит сил осознать, что происходит, увидеть, кто в этой комнате, как они говорят, "плохой парень" и наконец-то убрать Соединённые Штаты из числа тех, кто принимает решения", - заключила парламентарий. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. -0-
https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html
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россия, европа, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, в мире, украина, госдума рф
Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, В мире, Украина, Госдума РФ
В Госдуме назвали решение Байдена по Украине местью демократам

Депутат Бутина: решение Байдена по Украине направлено против Трампа

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о разрешении Украине использовать американские ракеты дальнего поражения для ударов по территории РФ направлено против Дональда Трампа, он сейчас должен "вступить в игру", считает депутат Госдумы Мария Бутина.
"Очень хочется надеяться, что сейчас в игру вступит Трамп, потому что эта история, очевидно, развернута против него, и это своего рода месть демократам и попытка сделать ситуацию настолько плохой, чтобы Трамп не мог выполнить свои предвыборные обещания и прекратить военные конфликты. Но я очень надеюсь, что сейчас с учетом наличия у него возможностей юридического характера он в состоянии своим решением всё-таки предотвратить то, что происходит, потому что очевидно, что Россия выиграет и цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказала она РИА Новости.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России
Вчера, 05:05
Депутат считает, что такое решение - это попытка "насолить" Трампу и агония демократов, которые "ввязались в кампанию, которую проиграли".
"Признаваться они в этом не хотят, поэтому идут на эскалацию. Это очень опасно для всего мира. Я очень надеюсь, что и Трампу, и вообще в Европе хватит сил осознать, что происходит, увидеть, кто в этой комнате, как они говорят, "плохой парень" и наконец-то убрать Соединённые Штаты из числа тех, кто принимает решения", - заключила парламентарий.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. -0-
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
17 ноября, 23:04
 
РоссияЕвропаСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинНАТОВ миреУкраинаГосдума РФ
 
 
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