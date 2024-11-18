https://ria.ru/20241118/gosduma-1984401656.html

В Госдуму внесли проект обращения к Мишустину по вопросам миграции

В Госдуму внесли проект обращения к Мишустину по вопросам миграции - РИА Новости, 18.11.2024

В Госдуму внесли проект обращения к Мишустину по вопросам миграции

Депутаты Госдумы намерены просить премьер-министра Михаила Мишустина принять системные меры в сфере противодействия незаконной миграции, следует из проекта... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:46

2024-11-18T14:46

2024-11-18T16:31

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы намерены просить премьер-министра Михаила Мишустина принять системные меры в сфере противодействия незаконной миграции, следует из проекта обращения, появившегося в электронной базе нижней палаты. "Государственная дума обращается к Вам, уважаемый Михаил Владимирович, с просьбой обеспечить надлежащее правоприменение в реализации системных мер противодействия незаконной миграции, а также сформировать в соответствии с компетенцией правительства Российской Федерации системные решения по вопросам трудовой миграции", — говорится в документе. Так, депутаты предлагают правительству установить четкие параметры количества и качества трудовых ресурсов, привлекаемых из других стран, а также выработать план перехода на полный сбор и обработку биометрии иностранцев в пунктах пропуска через российскую границу.Особое внимание парламентарии уделили вопросу проверки мигрантов на знание русского языка: по их мнению, следует установить обязательность тестирования и ввести запрет на зачисление в школы без подтверждения знания языка. Депутаты также считают необходимым проработать вопрос о закреплении уровней владения русским языком иностранцами в зависимости от того, какой трудовой деятельностью они занимаются и какие профессиональные требования к ним предъявляются. Еще одно предложение — определить закрытый перечень госучреждений, уполномоченных принимать экзамены, и мест проведения экзамена с учетом потребности каждого региона.Процедуру видеозаписи устного экзамена по русскому языку следует расширить, включив в нее запись ответов на вопросы, в которых уточняются сведения и мигранте и целях его пребывания на территории России, полагают парламентарии.Как сообщила журналистам глава думской комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, нижняя палата рассмотрит проект обращения 20 ноября. По ее словам, это конкретная дорожная карта по реализации правительством комплексных решений, законодательно обеспеченных парламентом в части защиты прав россиян и в противодействии организации нелегальной миграции.

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф