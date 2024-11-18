Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984386191.html
В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров
В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров - РИА Новости, 18.11.2024
В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров
В Госдуме предлагают внести изменения в законодательство, чтобы регламентировать услуги блогеров, в том числе ввести ответственность за несоблюдение... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:52
2024-11-18T13:52
общество
россия
сергей алтухов
татьяна буцкая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме предлагают внести изменения в законодательство, чтобы регламентировать услуги блогеров, в том числе ввести ответственность за несоблюдение соответствующих требований, рассказал депутат Госдумы Сергей Алтухов. "В этой связи мы предлагаем внести изменения в закон о защите прав потребителей, где пропишем, как должны договоры заключаться с нашими гражданами, как соответствующие блогеры должны доводить эти услуги и ответственность за несоблюдение соответствующих требований", - сказал он на заседании в Госдуме рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России. При этом он согласился с тезисом депутата ГД Татьяны Буцкой о том, что нужно как-то и поощрять блогеров. "Я считаю, что будет правильно, если мы разрешим органам государственной власти, другим государственным структурам включать соответствующий контракт с блогером на продвижение тех или иных государственных направлений, которые сегодня есть", - добавил парламентарий. Также он предложил подумать, как запретить пропаганду "девиантного противоправного поведения" некоторых блогеров.
https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html
https://ria.ru/20241114/taro-1983698329.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей алтухов, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Алтухов, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров

Депутат Госдумы предложили законодательно регламентировать услуги блогеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме предлагают внести изменения в законодательство, чтобы регламентировать услуги блогеров, в том числе ввести ответственность за несоблюдение соответствующих требований, рассказал депутат Госдумы Сергей Алтухов.
"В этой связи мы предлагаем внести изменения в закон о защите прав потребителей, где пропишем, как должны договоры заключаться с нашими гражданами, как соответствующие блогеры должны доводить эти услуги и ответственность за несоблюдение соответствующих требований", - сказал он на заседании в Госдуме рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
Вчера, 11:23
При этом он согласился с тезисом депутата ГД Татьяны Буцкой о том, что нужно как-то и поощрять блогеров.
"Я считаю, что будет правильно, если мы разрешим органам государственной власти, другим государственным структурам включать соответствующий контракт с блогером на продвижение тех или иных государственных направлений, которые сегодня есть", - добавил парламентарий.
Также он предложил подумать, как запретить пропаганду "девиантного противоправного поведения" некоторых блогеров.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов
14 ноября, 11:50
 
ОбществоРоссияСергей АлтуховТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала