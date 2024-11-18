https://ria.ru/20241118/gosduma-1984386191.html

В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров

В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров - РИА Новости, 18.11.2024

В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров

В Госдуме предлагают внести изменения в законодательство, чтобы регламентировать услуги блогеров, в том числе ввести ответственность за несоблюдение... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:52

2024-11-18T13:52

2024-11-18T13:52

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сергей алтухов

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Госдуме предлагают внести изменения в законодательство, чтобы регламентировать услуги блогеров, в том числе ввести ответственность за несоблюдение соответствующих требований, рассказал депутат Госдумы Сергей Алтухов. "В этой связи мы предлагаем внести изменения в закон о защите прав потребителей, где пропишем, как должны договоры заключаться с нашими гражданами, как соответствующие блогеры должны доводить эти услуги и ответственность за несоблюдение соответствующих требований", - сказал он на заседании в Госдуме рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России. При этом он согласился с тезисом депутата ГД Татьяны Буцкой о том, что нужно как-то и поощрять блогеров. "Я считаю, что будет правильно, если мы разрешим органам государственной власти, другим государственным структурам включать соответствующий контракт с блогером на продвижение тех или иных государственных направлений, которые сегодня есть", - добавил парламентарий. Также он предложил подумать, как запретить пропаганду "девиантного противоправного поведения" некоторых блогеров.

https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html

https://ria.ru/20241114/taro-1983698329.html

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общество, россия, сергей алтухов, татьяна буцкая, госдума рф