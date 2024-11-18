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В Госдуме назвали решение по ударам вглубь России ошибочным - РИА Новости, 18.11.2024
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11:08 18.11.2024 (обновлено: 11:22 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984349509.html
В Госдуме назвали решение по ударам вглубь России ошибочным
В Госдуме назвали решение по ударам вглубь России ошибочным - РИА Новости, 18.11.2024
В Госдуме назвали решение по ударам вглубь России ошибочным
Решение администрации президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары вглубь территории РФ американскими ракетами дальнего поражения, о котором... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:08
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МОСКВА, 18 Ноя - РИА Новости. Решение администрации президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары вглубь территории РФ американскими ракетами дальнего поражения, о котором сообщили СМИ, было ошибочным, оно может сделать последствия конфликта более тяжелыми, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. "Несколько месяцев администрация Байдена вместе с Пентагоном раздумывали над этим решением, вот приняли такое ошибочное решение, которое обязательно приведет к более тяжёлым последствиям этого конфликта. Причина этого решения во многом зависит от провала выборов, прошедших 5 ноября. Понимая заявления Трампа, вновь создаваемой администрации... Проверка тех действий, которые совершали демократы. Они приняли такое решение, которое затруднит... обещания (победившего на президентских выборах в США Дональда - ред.) Трампа решить конфликт путем переговоров", - сказал Чепа РИА Новости. По словам депутата, такое решение поставит конфликт на новую ступень эскалации. "Все происходящие события говорят о том, что он (Владимир Зеленский - ред.) является и политическим трупом, и очевидно, его будущее очень печально. Поэтому он также предпринимал все усилия, чтобы никаких переговоров не было", - считает парламентарий. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984347397.html
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в мире, сша, джо байден, алексей чепа, владимир зеленский, nbc
В мире, США, Джо Байден, Алексей Чепа, Владимир Зеленский, NBC
В Госдуме назвали решение по ударам вглубь России ошибочным

Депутат Госдумы назвал решение Байдена по ударам вглубь России ошибочным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 Ноя - РИА Новости. Решение администрации президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары вглубь территории РФ американскими ракетами дальнего поражения, о котором сообщили СМИ, было ошибочным, оно может сделать последствия конфликта более тяжелыми, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
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"Несколько месяцев администрация Байдена вместе с Пентагоном раздумывали над этим решением, вот приняли такое ошибочное решение, которое обязательно приведет к более тяжёлым последствиям этого конфликта. Причина этого решения во многом зависит от провала выборов, прошедших 5 ноября. Понимая заявления Трампа, вновь создаваемой администрации... Проверка тех действий, которые совершали демократы. Они приняли такое решение, которое затруднит... обещания (победившего на президентских выборах в США Дональда - ред.) Трампа решить конфликт путем переговоров", - сказал Чепа РИА Новости.
По словам депутата, такое решение поставит конфликт на новую ступень эскалации.
"Все происходящие события говорят о том, что он (Владимир Зеленский - ред.) является и политическим трупом, и очевидно, его будущее очень печально. Поэтому он также предпринимал все усилия, чтобы никаких переговоров не было", - считает парламентарий.
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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