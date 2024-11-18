https://ria.ru/20241118/gosduma-1984305193.html

В Госдуме призвали срочно отстранить Байдена от власти

В Госдуме призвали срочно отстранить Байдена от власти - РИА Новости, 18.11.2024

В Госдуме призвали срочно отстранить Байдена от власти

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден должен быть немедленно... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T02:15

2024-11-18T02:15

2024-11-18T02:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости/Прайм. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден должен быть немедленно отстранен от власти и лишен возможности принимать какие-либо государственные решение, в противном случае это может привести к непоправимым последствиям в мире. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Предполагается, что ВСУ будут использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российским и якобы присутствующим в Курской области северокорейским бойцам. При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах. По данным агентства Рейтер, удары планируется нанести в ближайшие дни. Издание Figaro утверждает, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений. "Байден должен быть немедленно, в срочном порядке отстранен от власти и лишен возможности принимать какие-либо государственные решение до инаугурации (избранного президента США Дональда - ред.) Трампа, иначе это приведет наш мир к непоправимым последствиям. Байден уже вошел в историю как самый кровожадный, коррумпированный и бесчестный президент за всю историю Америки, и, видимо, решил не останавливаться на достигнутом", - сказал Шеремет агентству. По его словам, президентство Байдена ввергло мир в хаос и породило множество военных конфликтов по всему миру. "Разрешением атаковать вглубь России США не смогут переломить ситуацию на фронте. Эта атака нацелена на Трампа и является своеобразной местью злопамятного Байдена за свой громкий конфуз. Таким образом, он пытается новому президенту усложнить жизнь, сорвав озвученные планы по скорейшему выходу на мирную сделку между Россией и Украиной", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

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