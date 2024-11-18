https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984475972.html

ВСУ атаковали энергосистему Горловки

ВСУ атаковали энергосистему Горловки - РИА Новости, 18.11.2024

ВСУ атаковали энергосистему Горловки

Энергосистема Горловки в ДНР вновь подверглась атаке украинских войск, выведено из строя еще одно оборудование, ситуация с энергоснабжением в городе ухудшилась, РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T21:32

2024-11-18T21:32

2024-11-18T21:43

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

иван приходько

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Энергосистема Горловки в ДНР вновь подверглась атаке украинских войск, выведено из строя еще одно оборудование, ситуация с энергоснабжением в городе ухудшилась, заявил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее в понедельник мэр сообщал, что в результате обстрела ВСУ в городе были обесточены десять поселков и микрорайонов."Энергосистема города в очередной раз подверглась атаке. Выведено из строя еще оборудование. Ситуация, увы, ухудшилась", - написал мэр.Ранее в воскресенье вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html

https://ria.ru/20241118/drony-1984311133.html

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, иван приходько