https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984475972.html
ВСУ атаковали энергосистему Горловки
ВСУ атаковали энергосистему Горловки - РИА Новости, 18.11.2024
ВСУ атаковали энергосистему Горловки
Энергосистема Горловки в ДНР вновь подверглась атаке украинских войск, выведено из строя еще одно оборудование, ситуация с энергоснабжением в городе ухудшилась, РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:32
2024-11-18T21:32
2024-11-18T21:43
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
иван приходько
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Энергосистема Горловки в ДНР вновь подверглась атаке украинских войск, выведено из строя еще одно оборудование, ситуация с энергоснабжением в городе ухудшилась, заявил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее в понедельник мэр сообщал, что в результате обстрела ВСУ в городе были обесточены десять поселков и микрорайонов."Энергосистема города в очередной раз подверглась атаке. Выведено из строя еще оборудование. Ситуация, увы, ухудшилась", - написал мэр.Ранее в воскресенье вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько
ВСУ атаковали энергосистему Горловки
Мэр Горловки Приходько: ситуация с энергосистемой после атак ВСУ ухудшилась