https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984322250.html

Часть Горловки осталась без света из-за украинского обстрела

Часть Горловки осталась без света из-за украинского обстрела - РИА Новости, 18.11.2024

Часть Горловки осталась без света из-за украинского обстрела

Десять поселков и микрорайонов обесточены в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:16

2024-11-18T08:16

2024-11-18T11:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Десять поселков и микрорайонов обесточены в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов обесточены: поселок станции Никитовка, поселок Зайцево, поселок Стальсбыт, поселок шахты им. Н. А. Изотова, жилой массив "Комсомолец", поселок Химик, жилой массив "Строитель", микрорайон "Квартал 245", поселок Короленко, поселок Гольмовский", - написал Приходько.Ранее в воскресенье вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева,Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько