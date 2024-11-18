https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984321098.html

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до десяти

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до десяти - РИА Новости, 18.11.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до десяти

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали десять человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:02

2024-11-18T08:02

2024-11-18T09:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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донецк

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ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали десять человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти", — написал он.Ранее мэр сообщал о шести пострадавших.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 5:35 мск украинские войска сбросили с ударного беспилотника взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Под удар попало маршрутное такси на улице Жукова, уточнил Приходько.Кроме того, из-за украинского обстрела десять поселков и микрорайонов Горловки остались без света.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в городе проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241118/drony-1984311133.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, горловка, происшествия, донецк, вооруженные силы украины