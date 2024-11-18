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Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до десяти - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 18.11.2024 (обновлено: 09:11 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984321098.html
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до десяти
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до десяти - РИА Новости, 18.11.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до десяти
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали десять человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:02
2024-11-18T09:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали десять человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти", — написал он.Ранее мэр сообщал о шести пострадавших.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 5:35 мск украинские войска сбросили с ударного беспилотника взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Под удар попало маршрутное такси на улице Жукова, уточнил Приходько.Кроме того, из-за украинского обстрела десять поселков и микрорайонов Горловки остались без света.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в городе проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241118/drony-1984311133.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, происшествия, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до десяти

Мэр Горловки Приходько: число раненых при атаке ВСУ на маршрутку выросло до 10

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на маршрутку в Горловке
Последствия сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на маршрутку в Горловке - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на маршрутку в Горловке
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ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали десять человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти", — написал он.
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Дроны ВСУ под Горловкой бьют по гражданским, если не находят военные цели
Вчера, 04:48
Ранее мэр сообщал о шести пострадавших.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 5:35 мск украинские войска сбросили с ударного беспилотника взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Под удар попало маршрутное такси на улице Жукова, уточнил Приходько.
Кроме того, из-за украинского обстрела десять поселков и микрорайонов Горловки остались без света.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в городе проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаПроисшествияДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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