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Google оштрафовали на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам - РИА Новости, 18.11.2024
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17:13 18.11.2024 (обновлено: 17:14 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/google-1984432453.html
Google оштрафовали на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам
Google оштрафовали на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам - РИА Новости, 18.11.2024
Google оштрафовали на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам
Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 миллиона рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:13
2024-11-18T17:14
технологии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 миллиона рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту, сообщили в понедельник РИА Новости в суде. "Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей и 3,8 миллиона рублей, за оба - 7,6 миллиона", - сказала собеседница агентства. Протоколы были составлены за отказ компании удалить запрещенный контент. О какой именно информации идет речь, в пресс-службе не уточнили.
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технологии, россия, google, общество, в мире, сша
Технологии, Россия, Google, Общество, В мире, США
Google оштрафовали на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам

Google оштрафовали на 7,6 млн рублей за отказ ограничить незаконный контент

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 миллиона рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту, сообщили в понедельник РИА Новости в суде.
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей и 3,8 миллиона рублей, за оба - 7,6 миллиона", - сказала собеседница агентства.
Протоколы были составлены за отказ компании удалить запрещенный контент. О какой именно информации идет речь, в пресс-службе не уточнили.
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