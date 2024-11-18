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Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за неудаление контента - РИА Новости, 18.11.2024
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15:03 18.11.2024 (обновлено: 15:14 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/google-1984404775.html
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за неудаление контента
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за неудаление контента - РИА Новости, 18.11.2024
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за неудаление контента
Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:03
2024-11-18T15:14
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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москва, google, россия, в мире, сша, общество
Москва, Google, Россия, В мире, США, Общество
Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за неудаление контента

Google оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за неудаление незаконного контента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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