https://ria.ru/20241118/giperzvuk-1984470605.html

США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию

США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию - РИА Новости, 18.11.2024

США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию

США, Великобритания и Австралия заключили соглашение о проведении совместных испытаний гиперзвукового оружия в рамках военного партнерства AUKUS, сообщили... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:33

2024-11-18T20:33

2024-11-18T20:48

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США, Великобритания и Австралия заключили соглашение о проведении совместных испытаний гиперзвукового оружия в рамках военного партнерства AUKUS, сообщили журналистам в Пентагоне.Документ, получивший название HyFliTE, предполагает реализацию до шести трехсторонних испытательных программ к 2028 году с общим бюджетом 252 миллиона долларов. Эти испытания нацелены на активизацию сотрудничества трех стран, обеспечат доступ к испытательным полигонам стран-партнеров и призваны способствовать ускорению разработки ключевых технологий в данной сфере."Совместные усилия ускоряют разработку базовых технологий, таких как высокотемпературные материалы, передовые двигательные системы, а также системы управления и наведения. Каждая из этих технологий критически важна для производительности гиперзвукового оружия и обеспечивает его оперативные возможности", - заявила по данному поводу заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерным разработкам Хайди Шу.Соглашение HyFliTE также направлено на усиление интегрированной сдерживающей стратегии - ключевого элемента партнерства AUKUS. Оно позволит партнерам воспользоваться коллективным опытом и ресурсами для создания гиперзвуковых систем вооружений, способных повысить оперативные возможности оборонных сил."Министерство обороны США активно сотрудничает с оборонными ведомствами Австралии и Великобритании для достижения общих целей по доступным и оперативным испытаниям гиперзвуковых технологий", - добавила Шу.

https://ria.ru/20240727/aukus-1962341609.html

https://ria.ru/20241117/giperzvuk-1984281925.html

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в мире, сша, великобритания, австралия, министерство обороны сша, aukus