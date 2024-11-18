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США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию - РИА Новости, 18.11.2024
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20:33 18.11.2024 (обновлено: 20:48 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/giperzvuk-1984470605.html
США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию
США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию - РИА Новости, 18.11.2024
США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию
США, Великобритания и Австралия заключили соглашение о проведении совместных испытаний гиперзвукового оружия в рамках военного партнерства AUKUS, сообщили... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:33
2024-11-18T20:48
в мире
сша
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австралия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США, Великобритания и Австралия заключили соглашение о проведении совместных испытаний гиперзвукового оружия в рамках военного партнерства AUKUS, сообщили журналистам в Пентагоне.Документ, получивший название HyFliTE, предполагает реализацию до шести трехсторонних испытательных программ к 2028 году с общим бюджетом 252 миллиона долларов. Эти испытания нацелены на активизацию сотрудничества трех стран, обеспечат доступ к испытательным полигонам стран-партнеров и призваны способствовать ускорению разработки ключевых технологий в данной сфере."Совместные усилия ускоряют разработку базовых технологий, таких как высокотемпературные материалы, передовые двигательные системы, а также системы управления и наведения. Каждая из этих технологий критически важна для производительности гиперзвукового оружия и обеспечивает его оперативные возможности", - заявила по данному поводу заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерным разработкам Хайди Шу.Соглашение HyFliTE также направлено на усиление интегрированной сдерживающей стратегии - ключевого элемента партнерства AUKUS. Оно позволит партнерам воспользоваться коллективным опытом и ресурсами для создания гиперзвуковых систем вооружений, способных повысить оперативные возможности оборонных сил."Министерство обороны США активно сотрудничает с оборонными ведомствами Австралии и Великобритании для достижения общих целей по доступным и оперативным испытаниям гиперзвуковых технологий", - добавила Шу.
https://ria.ru/20240727/aukus-1962341609.html
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в мире, сша, великобритания, австралия, министерство обороны сша, aukus
В мире, США, Великобритания, Австралия, Министерство обороны США, AUKUS
США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию

Пентагон: США, Британия и Австралия подписали соглашение о гиперзвуковом оружии

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США, Великобритания и Австралия заключили соглашение о проведении совместных испытаний гиперзвукового оружия в рамках военного партнерства AUKUS, сообщили журналистам в Пентагоне.
Документ, получивший название HyFliTE, предполагает реализацию до шести трехсторонних испытательных программ к 2028 году с общим бюджетом 252 миллиона долларов. Эти испытания нацелены на активизацию сотрудничества трех стран, обеспечат доступ к испытательным полигонам стран-партнеров и призваны способствовать ускорению разработки ключевых технологий в данной сфере.
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"Совместные усилия ускоряют разработку базовых технологий, таких как высокотемпературные материалы, передовые двигательные системы, а также системы управления и наведения. Каждая из этих технологий критически важна для производительности гиперзвукового оружия и обеспечивает его оперативные возможности", - заявила по данному поводу заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерным разработкам Хайди Шу.
Соглашение HyFliTE также направлено на усиление интегрированной сдерживающей стратегии - ключевого элемента партнерства AUKUS. Оно позволит партнерам воспользоваться коллективным опытом и ресурсами для создания гиперзвуковых систем вооружений, способных повысить оперативные возможности оборонных сил.
"Министерство обороны США активно сотрудничает с оборонными ведомствами Австралии и Великобритании для достижения общих целей по доступным и оперативным испытаниям гиперзвуковых технологий", - добавила Шу.
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В миреСШАВеликобританияАвстралияМинистерство обороны СШАAUKUS
 
 
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