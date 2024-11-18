https://ria.ru/20241118/genotsid-1984475241.html
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 18.11.2024
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе
Россия представила в Международный суд ООН материалы с доказательствами совершения Украиной геноцида в Донбассе, говорится в заявлении на сайте МИД. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:17
2024-11-18T21:17
2024-11-18T22:43
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия представила в Международный суд ООН материалы с доказательствами совершения Украиной геноцида в Донбассе, говорится в заявлении на сайте МИД.Как пояснили в министерстве, это стало ответом на обвинения в нарушении Конвенции о геноциде, которые киевские власти предъявили Москве в феврале 2022 года. "Планы Киева провалились: Международный суд ООН отверг обвинения, касавшиеся якобы нарушения Россией конвенции <...>. В результате на рассмотрении остался только вопрос о наличии доказательств совершения самой Украиной геноцида", — указали в ведомстве.Так, Москва передала в суд контрмеморандум, который содержит подтверждения по более чем 140 эпизодам уничтожения мирного населения Донбасса со стороны киевского режима."В действиях ВСУ и нацбатов выявлены признаки геноцидарного умысла — намерения под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом ликвидировать русское и русскоязычное население, граждан ДНР и ЛHP, прихожан Украинской православной церкви и жителей региона как национальную группу", — говорится в сообщении МИД.Кроме того, в представленных материалах приводятся доказательства неонацистской природы киевского режима, который опирается на идеологию Третьего рейха, а также стремления местных властей полностью стереть русский язык и культуру.Россия, помимо прочего, предъявила Украине претензии, связанные с другими нарушениями конвенции, а именно: соучастие, подстрекательство, непринятие мер для предотвращения и наказания геноцида.Теперь киевский режим должен будет ответить на этот контрмеморандум. Окончательное решение вынесут после завершения всех процедур и проведения устных слушаний в Гааге, резюмировали в министерстве.
https://ria.ru/20241113/donbass-1983548250.html
https://ria.ru/20240924/rossiya-1974505042.html
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в мире, россия, донбасс, украина, оон, вооруженные силы украины, украинская православная церковь
В мире, Россия, Донбасс, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе
РФ представила в Международный суд ООН материалы о киевском геноциде в Донбассе
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Россия представила в Международный суд ООН материалы с доказательствами совершения Украиной геноцида в Донбассе, говорится в заявлении на сайте
МИД.
Как пояснили в министерстве, это стало ответом на обвинения в нарушении Конвенции о геноциде, которые киевские власти предъявили Москве в феврале 2022 года.
"Планы Киева провалились: Международный суд ООН отверг обвинения, касавшиеся якобы нарушения Россией конвенции <...>. В результате на рассмотрении остался только вопрос о наличии доказательств совершения самой Украиной геноцида", — указали в ведомстве.
Так, Москва передала в суд контрмеморандум, который содержит подтверждения по более чем 140 эпизодам уничтожения мирного населения Донбасса со стороны киевского режима.
"В действиях ВСУ
и нацбатов выявлены признаки геноцидарного умысла — намерения под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом ликвидировать русское и русскоязычное население, граждан ДНР
и ЛHP, прихожан Украинской православной церкви и жителей региона как национальную группу", — говорится в сообщении МИД.
Кроме того, в представленных материалах приводятся доказательства неонацистской природы киевского режима, который опирается на идеологию Третьего рейха, а также стремления местных властей полностью стереть русский язык и культуру.
Россия, помимо прочего, предъявила Украине претензии, связанные с другими нарушениями конвенции, а именно: соучастие, подстрекательство, непринятие мер для предотвращения и наказания геноцида.
Теперь киевский режим должен будет ответить на этот контрмеморандум. Окончательное решение вынесут после завершения всех процедур и проведения устных слушаний в Гааге, резюмировали в министерстве.