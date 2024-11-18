Рейтинг@Mail.ru
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 18.11.2024 (обновлено: 22:43 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/genotsid-1984475241.html
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 18.11.2024
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе
Россия представила в Международный суд ООН материалы с доказательствами совершения Украиной геноцида в Донбассе, говорится в заявлении на сайте МИД. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:17
2024-11-18T22:43
в мире
россия
донбасс
украина
оон
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17e284ada36a29791aa5ff8725d1bdd6.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия представила в Международный суд ООН материалы с доказательствами совершения Украиной геноцида в Донбассе, говорится в заявлении на сайте МИД.Как пояснили в министерстве, это стало ответом на обвинения в нарушении Конвенции о геноциде, которые киевские власти предъявили Москве в феврале 2022 года. "Планы Киева провалились: Международный суд ООН отверг обвинения, касавшиеся якобы нарушения Россией конвенции &lt;...&gt;. В результате на рассмотрении остался только вопрос о наличии доказательств совершения самой Украиной геноцида", — указали в ведомстве.Так, Москва передала в суд контрмеморандум, который содержит подтверждения по более чем 140 эпизодам уничтожения мирного населения Донбасса со стороны киевского режима."В действиях ВСУ и нацбатов выявлены признаки геноцидарного умысла — намерения под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом ликвидировать русское и русскоязычное население, граждан ДНР и ЛHP, прихожан Украинской православной церкви и жителей региона как национальную группу", — говорится в сообщении МИД.Кроме того, в представленных материалах приводятся доказательства неонацистской природы киевского режима, который опирается на идеологию Третьего рейха, а также стремления местных властей полностью стереть русский язык и культуру.Россия, помимо прочего, предъявила Украине претензии, связанные с другими нарушениями конвенции, а именно: соучастие, подстрекательство, непринятие мер для предотвращения и наказания геноцида.Теперь киевский режим должен будет ответить на этот контрмеморандум. Окончательное решение вынесут после завершения всех процедур и проведения устных слушаний в Гааге, резюмировали в министерстве.
https://ria.ru/20241113/donbass-1983548250.html
https://ria.ru/20240924/rossiya-1974505042.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960453730.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a82eadc5dd145fea0d410330cab50f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс, украина, оон, вооруженные силы украины, украинская православная церковь
В мире, Россия, Донбасс, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь
Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе

РФ представила в Международный суд ООН материалы о киевском геноциде в Донбассе

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец мира — официальную резиденцию Международного суда ООН в Гааге
Вид на Дворец мира — официальную резиденцию Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец мира — официальную резиденцию Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия представила в Международный суд ООН материалы с доказательствами совершения Украиной геноцида в Донбассе, говорится в заявлении на сайте МИД.
Как пояснили в министерстве, это стало ответом на обвинения в нарушении Конвенции о геноциде, которые киевские власти предъявили Москве в феврале 2022 года.
Участник акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В МИД Украины обиделись на слова комиссара ЭКОВАС о геноциде в Донбассе
13 ноября, 15:26
"Планы Киева провалились: Международный суд ООН отверг обвинения, касавшиеся якобы нарушения Россией конвенции <...>. В результате на рассмотрении остался только вопрос о наличии доказательств совершения самой Украиной геноцида", — указали в ведомстве.
Так, Москва передала в суд контрмеморандум, который содержит подтверждения по более чем 140 эпизодам уничтожения мирного населения Донбасса со стороны киевского режима.
"В действиях ВСУ и нацбатов выявлены признаки геноцидарного умысла — намерения под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом ликвидировать русское и русскоязычное население, граждан ДНР и ЛHP, прихожан Украинской православной церкви и жителей региона как национальную группу", — говорится в сообщении МИД.
Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР, 1933 год - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом
24 сентября, 21:06
Кроме того, в представленных материалах приводятся доказательства неонацистской природы киевского режима, который опирается на идеологию Третьего рейха, а также стремления местных властей полностью стереть русский язык и культуру.
Россия, помимо прочего, предъявила Украине претензии, связанные с другими нарушениями конвенции, а именно: соучастие, подстрекательство, непринятие мер для предотвращения и наказания геноцида.
Теперь киевский режим должен будет ответить на этот контрмеморандум. Окончательное решение вынесут после завершения всех процедур и проведения устных слушаний в Гааге, резюмировали в министерстве.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
На Украине признали языковой закон наступлением на русскоязычное население
18 июля, 12:59
 
В миреРоссияДонбассУкраинаООНВооруженные силы УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала