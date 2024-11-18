https://ria.ru/20241118/gaz-1984468000.html

В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом

В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом - РИА Новости, 18.11.2024

В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом

Тела женщины и двух мужчин обнаружены в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:22

2024-11-18T20:22

2024-11-18T20:28

происшествия

саратовская область

энгельсский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984468391_0:0:1129:635_1920x0_80_0_0_bc955c8acb2a58c83b82fd7297a3b990.jpg

САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Тела женщины и двух мужчин обнаружены в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следователями СК проводится проверка по факту смерти троих граждан в Энгельсском районе... По предварительным данным, 18 ноября 2024 года в одном из гаражей гаражного кооператива "Волжанка" в поселке Приволжском Энгельсского района были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления окисью углерода", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241118/dela-1984466182.html

саратовская область

энгельсский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, энгельсский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)