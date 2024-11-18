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В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом - РИА Новости, 18.11.2024
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20:22 18.11.2024 (обновлено: 20:28 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/gaz-1984468000.html
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом - РИА Новости, 18.11.2024
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
Тела женщины и двух мужчин обнаружены в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:22
2024-11-18T20:28
происшествия
саратовская область
энгельсский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Тела женщины и двух мужчин обнаружены в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следователями СК проводится проверка по факту смерти троих граждан в Энгельсском районе... По предварительным данным, 18 ноября 2024 года в одном из гаражей гаражного кооператива "Волжанка" в поселке Приволжском Энгельсского района были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления окисью углерода", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241118/dela-1984466182.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, энгельсский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Энгельсский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом

В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом в гараже

© Фото : СУ СК России по Саратовской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где в гараже были обнаружены тела женщины и двух мужчин в Энгельсском районе Саратовской области. 18 ноября 2024
Работа СК РФ на месте происшествия, где в гараже были обнаружены тела женщины и двух мужчин в Энгельсском районе Саратовской области. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где в гараже были обнаружены тела женщины и двух мужчин в Энгельсском районе Саратовской области. 18 ноября 2024
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САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Тела женщины и двух мужчин обнаружены в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Следователями СК проводится проверка по факту смерти троих граждан в Энгельсском районе... По предварительным данным, 18 ноября 2024 года в одном из гаражей гаражного кооператива "Волжанка" в поселке Приволжском Энгельсского района были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления окисью углерода", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области
Вчера, 20:14
 
ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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