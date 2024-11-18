https://ria.ru/20241118/gaz-1984468000.html
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом - РИА Новости, 18.11.2024
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
Тела женщины и двух мужчин обнаружены в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:22
2024-11-18T20:22
2024-11-18T20:28
происшествия
саратовская область
энгельсский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984468391_0:0:1129:635_1920x0_80_0_0_bc955c8acb2a58c83b82fd7297a3b990.jpg
САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Тела женщины и двух мужчин обнаружены в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следователями СК проводится проверка по факту смерти троих граждан в Энгельсском районе... По предварительным данным, 18 ноября 2024 года в одном из гаражей гаражного кооператива "Волжанка" в поселке Приволжском Энгельсского района были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления окисью углерода", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241118/dela-1984466182.html
саратовская область
энгельсский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984468391_160:0:1115:716_1920x0_80_0_0_fb8ff50b3bda9234e48de9ab08182d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, энгельсский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Энгельсский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом в гараже