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Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 18.11.2024
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01:00 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/g20-1984301750.html
Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро
Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 18.11.2024
Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро
Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро в понедельник, к обсуждению заявлены крайне важные для мировой экономики и политики темы, но принятие итоговой... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:00
2024-11-18T01:00
в мире
бразилия
аргентина
россия
мария захарова
большая двадцатка
оон
мвф
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя - РИА Новости. Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро в понедельник, к обсуждению заявлены крайне важные для мировой экономики и политики темы, но принятие итоговой декларации может оказаться под вопросом. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета — социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход. Первый день саммита лидеры начнут с обсуждения запуска Глобального альянса против голода и бедности, который подразумевает вклад стран и международных организаций в ускорение борьбы с этими социальными явлениями к 2030 году. Как сообщала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Россия намерена объявить на саммите о присоединении к глобальному альянсу. Кроме того, 18 ноября лидеры обсудят вопросы реформирования таких структур, как ООН, МВФ, ВТО, чтобы они могли работать более эффективно и более справедливо. Дебаты второго дня саммита будут посвящены проблеме энергетического перехода. На страны "Группы двадцати" приходится большая часть выбросов углекислого газа, поэтому Бразилия хочет обсудить переход к зеленым технологиям и энергетике. Проблема изменения климата может стать одним из камней преткновения для принятия итоговой декларации из-за позиции президента Аргентины Хавьера Милея по данному вопросу. Он не раз ставил под вопрос наличие такой проблемы, а во время предвыборной кампании и вовсе называл изменение климата "враньем социализма". Аргентина уже отвергла не одну международную инициативу. Так, Буэнос-Айрес дистанцировался от Пакта будущего - документа ООН, направленного на борьбу с голодом, нищетой, изменением климата, то есть темами, которые Бразилия считает для себя одними из основных в рамках G20. Кроме того, Аргентина проголосовала против резолюции, направленной на предотвращение насилия в отношении женщин в сети. По данным газеты Financial Times Аргентина может заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством. Ранее в интервью РИА Новости посол МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что работа над итоговой декларацией G20 идет сложно, есть попытки "украинизировать" повестку саммита, но Россия надеется на принятие документа в сбалансированном ключе и намерена обеспечить свои интересы в полной мере. Шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу ранее говорил журналистам, что страна хочет включить в заявление лидеров послание о содействии миру в глобальных конфликтах, что касается как ситуации на Украине, так и палестинского вопроса. По мнению Бразилии, мир необходим, чтобы можно было сосредоточить политические усилия и финансовые ресурсы на борьбе с бедностью и содействии устойчивому развитию.
https://ria.ru/20241117/lavrov-1984289166.html
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в мире, бразилия, аргентина, россия, мария захарова, большая двадцатка, оон, мвф, саммит g20
В мире, Бразилия, Аргентина, Россия, Мария Захарова, Большая двадцатка, ООН, МВФ, Саммит G20
Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро

Бразилия как председатель G20 откроет в понедельник 19-й саммит группы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
 Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя - РИА Новости. Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро в понедельник, к обсуждению заявлены крайне важные для мировой экономики и политики темы, но принятие итоговой декларации может оказаться под вопросом.
Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета — социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20
Вчера, 21:31
Первый день саммита лидеры начнут с обсуждения запуска Глобального альянса против голода и бедности, который подразумевает вклад стран и международных организаций в ускорение борьбы с этими социальными явлениями к 2030 году. Как сообщала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Россия намерена объявить на саммите о присоединении к глобальному альянсу.
Кроме того, 18 ноября лидеры обсудят вопросы реформирования таких структур, как ООН, МВФ, ВТО, чтобы они могли работать более эффективно и более справедливо.
Дебаты второго дня саммита будут посвящены проблеме энергетического перехода. На страны "Группы двадцати" приходится большая часть выбросов углекислого газа, поэтому Бразилия хочет обсудить переход к зеленым технологиям и энергетике.
Проблема изменения климата может стать одним из камней преткновения для принятия итоговой декларации из-за позиции президента Аргентины Хавьера Милея по данному вопросу. Он не раз ставил под вопрос наличие такой проблемы, а во время предвыборной кампании и вовсе называл изменение климата "враньем социализма".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Зеленского не пригласили на саммит G20, сообщил Шольц
Вчера, 18:42
Аргентина уже отвергла не одну международную инициативу. Так, Буэнос-Айрес дистанцировался от Пакта будущего - документа ООН, направленного на борьбу с голодом, нищетой, изменением климата, то есть темами, которые Бразилия считает для себя одними из основных в рамках G20. Кроме того, Аргентина проголосовала против резолюции, направленной на предотвращение насилия в отношении женщин в сети.
По данным газеты Financial Times Аргентина может заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством.
Ранее в интервью РИА Новости посол МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что работа над итоговой декларацией G20 идет сложно, есть попытки "украинизировать" повестку саммита, но Россия надеется на принятие документа в сбалансированном ключе и намерена обеспечить свои интересы в полной мере.
Шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу ранее говорил журналистам, что страна хочет включить в заявление лидеров послание о содействии миру в глобальных конфликтах, что касается как ситуации на Украине, так и палестинского вопроса. По мнению Бразилии, мир необходим, чтобы можно было сосредоточить политические усилия и финансовые ресурсы на борьбе с бедностью и содействии устойчивому развитию.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20
Вчера, 19:58
 
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