Премьер Словакии осудил возможное разрешение США на удары вглубь России
Премьер Словакии: разрешение США на удары вглубь РФ сорвет переговоры о мире
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с возможным решением США разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.
"Как премьер-министр Словакии выражаю резкое несогласие с решением американского президента Байдена разрешить использование американских ракет дальнего радиуса на цели на территории России", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник.
По его словам, цель такого решения со стороны США заключается в том, чтобы "полностью сорвать или отдалить мирные переговоры".
Он заверил, что Словакия не поддержит подобное решение ни на каком уровне.
"Это беспрецедентная эскалация напряжения", - добавил Фицо.
Премьер Словакии также отметил, что поддержка решения президента США со стороны некоторых европейских стран говорит о том, что Европейский союз не способен сам сформулировать принципиальные позиции во внешней политике, а "Запад хочет продолжения войны на Украине любой ценой".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он