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Фермеры заблокировали шоссе у Парижа в знак протеста против сделки ЕС - РИА Новости, 18.11.2024
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01:46 18.11.2024 (обновлено: 08:16 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/fermery-1984303446.html
Фермеры заблокировали шоссе у Парижа в знак протеста против сделки ЕС
Фермеры заблокировали шоссе у Парижа в знак протеста против сделки ЕС - РИА Новости, 18.11.2024
Фермеры заблокировали шоссе у Парижа в знак протеста против сделки ЕС
Фермеры недалеко от Парижа заблокировали часть шоссе, ведущих к городу, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:46
2024-11-18T08:16
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
евросоюз
протесты
меркосур
фермеры
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Фермеры недалеко от Парижа заблокировали часть шоссе, ведущих к городу, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое может быть подписано на открывающемся в понедельник саммите G20, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на понедельник около десятка тракторов прибыли на шоссе в юго-западном направлении от Парижа. В районе населенного пункта Велизи в 10 километрах от столицы они блокировали часть автострады в знак протеста против торгового соглашения. "Мы здесь, чтобы выразить протест против соглашения с Меркосур, которое будет настоящей катастрофой для фермеров и для потребителей. Больше не будет возможности отследить качество продукции. Мы стараемся производить качественные продукты, но нас ставят в один ряд с теми, кто играет по другим правилам", — сообщил один из прибывших на протест фермеров. На тракторах протестующие растянули плакаты со словами: "Ману, останови Меркосур, не оставайся глух!", "Макрон, ты едешь в Рио — не забудь о своих крестьянах!". В акции участвуют около сотни человек, проезжающие мимо машины приветственно им сигналят. Вокруг активистов дежурит полиция. С понедельника французские аграрии по всей стране возобновляют протесты из-за возможного подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур - торгового блока Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая, а также невыполненных обещаний французских властей. В разных регионах страны запланировано порядка 80 манифестаций — многие из них пройдут напротив зданий префектур и на автомобильных развязках. К протестам призывают все ведущие профсоюзы аграриев страны: FNSEA ("Национальная федерация профсоюзов аграриев"), Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры") и Coordination rurale ("Сельская координация"). Акции запланированы на 18 и 19 ноября, однако, как заявляют профсоюзы, "это только начало". Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае после массовых волнений, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены. Во Франции в конце 2023 — начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983639419.html
https://ria.ru/20241029/udar-1980623761.html
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Демонстрация в Париже против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур
Фермеры недалеко от Парижа начали акцию протеста, заблокировав тракторами часть шоссе, ведущих к городу, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое может быть подписано на открывающемся в понедельник саммите G20, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, евросоюз, протесты, меркосур, фермеры
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Протесты, Меркосур, фермеры
Фермеры заблокировали шоссе у Парижа в знак протеста против сделки ЕС

Фермеры заблокировали шоссе около Парижа из-за соглашения ЕС-Меркосур

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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Фермеры недалеко от Парижа заблокировали часть шоссе, ведущих к городу, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое может быть подписано на открывающемся в понедельник саммите G20, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на понедельник около десятка тракторов прибыли на шоссе в юго-западном направлении от Парижа. В районе населенного пункта Велизи в 10 километрах от столицы они блокировали часть автострады в знак протеста против торгового соглашения.
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"Мы здесь, чтобы выразить протест против соглашения с Меркосур, которое будет настоящей катастрофой для фермеров и для потребителей. Больше не будет возможности отследить качество продукции. Мы стараемся производить качественные продукты, но нас ставят в один ряд с теми, кто играет по другим правилам", — сообщил один из прибывших на протест фермеров.
На тракторах протестующие растянули плакаты со словами: "Ману, останови Меркосур, не оставайся глух!", "Макрон, ты едешь в Рио — не забудь о своих крестьянах!".
В акции участвуют около сотни человек, проезжающие мимо машины приветственно им сигналят. Вокруг активистов дежурит полиция.
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С понедельника французские аграрии по всей стране возобновляют протесты из-за возможного подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур - торгового блока Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая, а также невыполненных обещаний французских властей. В разных регионах страны запланировано порядка 80 манифестаций — многие из них пройдут напротив зданий префектур и на автомобильных развязках.
К протестам призывают все ведущие профсоюзы аграриев страны: FNSEA ("Национальная федерация профсоюзов аграриев"), Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры") и Coordination rurale ("Сельская координация"). Акции запланированы на 18 и 19 ноября, однако, как заявляют профсоюзы, "это только начало".
Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае после массовых волнений, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены.
Во Франции в конце 2023 — начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
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