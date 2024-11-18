В ЕС не определились с позицией по ударам ВСУ вглубь России
Боррель: ЕС не выработал общей позиции по дальнобойным ударам ВСУ
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что на совете не была выработана общая позиция по ударам поставляемым Киеву оружием вглубь территории России.
"Мы обсуждали эту тему, я повторил то, что уже много раз говорил: опираться надо будет на решение США. Мне кажется разумным поставлять оружие не только для того, чтобы отбивать удары, но для того, чтобы бить по источнику. Но это решение принимается каждым государством ЕС на национальном уровне. Мы не вырабатывали общую позицию, каждый будет действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась", - сказал он.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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