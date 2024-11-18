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Евродепутат обвинил США в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
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18:18 18.11.2024 (обновлено: 18:19 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/evrodeputat-1984445461.html
Евродепутат обвинил США в эскалации конфликта на Украине
Евродепутат обвинил США в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
Евродепутат обвинил США в эскалации конфликта на Украине
В конфликте на Украине за несколько месяцев пройден путь от поддержки вторжения ВСУ в Курскую область до разрешения на применение дальнобойных ракет по объектам РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:18
2024-11-18T18:19
россия
украина
курская область
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
вооруженные силы украины
движение 5 звезд
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РИМ, 18 ноя – РИА Новости. В конфликте на Украине за несколько месяцев пройден путь от поддержки вторжения ВСУ в Курскую область до разрешения на применение дальнобойных ракет по объектам на территории России, путь диалога и мира становится все более необходимым для Украина и Европы, он строится не так, заявил евродепутат от итальянского "Движения 5 звезд" Данило Делла-Валле. "Разрешение США на использование ракет большой дальности на территории России представляет собой опасную и непредсказуемую эскалацию конфликта на Украине. Не так строится путь диалога и мира, который спустя тысячу дней после начала конфликта становится все более необходимым не только для украинского народа, но и для нашего Европейского cоюза, которому угрожают последствия этого конфликта", - говорится в заявлении евродепутата от оппозиционного "Движения". По его словам, информация о готовности Франции дать аналогичное разрешение открывает возможность для ответных мер со стороны России. "За несколько месяцев мы прошли путь от лишь оборонительной поддержки вторжения украинской армии в Курскую область до зелёного света на применение ракет в России. Каким будет следующий шаг?" - задался вопросом Делла-Валле. "Мир – это не утопия, а необходимость, которую нужно достичь примирительными жестами и диалогом", - заявил политик. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалила эту информацию со своего сайта. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/frantsiya-1984405349.html
https://ria.ru/20241008/grushko-1976876829.html
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россия
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россия, украина, курская область, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, движение 5 звезд, нато, в мире
Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Движение 5 звезд, НАТО, В мире
Евродепутат обвинил США в эскалации конфликта на Украине

Евродепутат Делла-Валле: путь диалога с Россией становится все более необходимым

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО "Град" . Архивное фото
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РИМ, 18 ноя – РИА Новости. В конфликте на Украине за несколько месяцев пройден путь от поддержки вторжения ВСУ в Курскую область до разрешения на применение дальнобойных ракет по объектам на территории России, путь диалога и мира становится все более необходимым для Украина и Европы, он строится не так, заявил евродепутат от итальянского "Движения 5 звезд" Данило Делла-Валле.
"Разрешение США на использование ракет большой дальности на территории России представляет собой опасную и непредсказуемую эскалацию конфликта на Украине. Не так строится путь диалога и мира, который спустя тысячу дней после начала конфликта становится все более необходимым не только для украинского народа, но и для нашего Европейского cоюза, которому угрожают последствия этого конфликта", - говорится в заявлении евродепутата от оппозиционного "Движения".
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Глава МИД Франции прокомментировал разрешение США бить вглубь России
Вчера, 15:10
По его словам, информация о готовности Франции дать аналогичное разрешение открывает возможность для ответных мер со стороны России.
"За несколько месяцев мы прошли путь от лишь оборонительной поддержки вторжения украинской армии в Курскую область до зелёного света на применение ракет в России. Каким будет следующий шаг?" - задался вопросом Делла-Валле.
"Мир – это не утопия, а необходимость, которую нужно достичь примирительными жестами и диалогом", - заявил политик.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалила эту информацию со своего сайта.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
8 октября, 07:11
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине
Вчера, 12:29
 
РоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинДжо БайденДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДвижение 5 звездНАТОВ мире
 
 
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