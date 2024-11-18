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Российская энергетическая неделя пройдет с 15 по 17 октября 2025 года - РИА Новости, 18.11.2024
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12:46 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/energetika-1984369736.html
Российская энергетическая неделя пройдет с 15 по 17 октября 2025 года
Российская энергетическая неделя пройдет с 15 по 17 октября 2025 года - РИА Новости, 18.11.2024
Российская энергетическая неделя пройдет с 15 по 17 октября 2025 года
Восьмой международный форум "Российская энергетическая неделя" в следующем году пройдет с 15 по 17 октября в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:46
2024-11-18T12:46
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Восьмой международный форум "Российская энергетическая неделя" в следующем году пройдет с 15 по 17 октября в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Энергетическая стратегия Российской Федерации, помогающая сформировать ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, обеспечивает расширение временного горизонта до 2030 года в соответствии с новыми задачами и приоритетами развития страны. Каждый год на РЭН у нас есть возможность стать свидетелями того, насколько эти ориентиры верные, и скорректировать их", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на форуме состоятся сессии, посвященные эффективному использованию природных энергетических ресурсов и развитию потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Кобяков добавил, что активное участие в подготовке и проведении форума примут партнеры России, в том числе и новые, по объединению БРИКС, а также африканские страны, подтвердившие свой интерес к работе с Россией на недавно завершившейся первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка. Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний и отдельных проектов, оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса. В рамках РЭН пройдут мероприятия Молодежного дня, которые объединят специалистов, студентов и школьников. Участники по традиции обменяются опытом и идеями, а также подведут итоги своей проектной деятельности в 2025 году и сформируют молодежную повестку ТЭК на 2026 год. РЭН проходит при поддержке правительства РФ, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор форума – фонд "Росконгресс".
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), "фонд "росконгресс"
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), "Фонд "Росконгресс"

Российская энергетическая неделя пройдет с 15 по 17 октября 2025 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники Международного форума Российская энергетическая неделя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Восьмой международный форум "Российская энергетическая неделя" в следующем году пройдет с 15 по 17 октября в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Энергетическая стратегия Российской Федерации, помогающая сформировать ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, обеспечивает расширение временного горизонта до 2030 года в соответствии с новыми задачами и приоритетами развития страны. Каждый год на РЭН у нас есть возможность стать свидетелями того, насколько эти ориентиры верные, и скорректировать их", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что на форуме состоятся сессии, посвященные эффективному использованию природных энергетических ресурсов и развитию потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
Кобяков добавил, что активное участие в подготовке и проведении форума примут партнеры России, в том числе и новые, по объединению БРИКС, а также африканские страны, подтвердившие свой интерес к работе с Россией на недавно завершившейся первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.
Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний и отдельных проектов, оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.
В рамках РЭН пройдут мероприятия Молодежного дня, которые объединят специалистов, студентов и школьников. Участники по традиции обменяются опытом и идеями, а также подведут итоги своей проектной деятельности в 2025 году и сформируют молодежную повестку ТЭК на 2026 год.
РЭН проходит при поддержке правительства РФ, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор форума – фонд "Росконгресс".
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