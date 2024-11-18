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В Госдуме предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных - РИА Новости, 18.11.2024
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02:54 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/duma-1984306768.html
В Госдуме предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных
В Госдуме предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных - РИА Новости, 18.11.2024
В Госдуме предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:54
2024-11-18T02:54
общество
борис чернышов (депутат)
татьяна голикова
госдума рф
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. "Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей", - сказано в обращении Чернышова к вице-премьеру Татьяне Голиковой (есть в распоряжении РИА Новости). Также Чернышов предлагает дать возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем. "Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий, а также частных предприятий, которые добровольно примут решение поучаствовать в подобной программе", - отмечается в обращении. По итогам эксперимента предлагается зафиксировать новый трудовой режим в Трудовым кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне. Чернышов пояснил РИА Новости, что инициатива по введению четырехдневной рабочей недели для многодетных и одиноких родителей может стать важным шагом в поддержке семей. "Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела. В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью", - отметил он. По словам вице-спикера Госдумы, экспериментальное внедрение на уровне отдельных регионов или предприятий позволит оценить реальное влияние этой инициативы на производительность труда и семейное благополучие. "Важно подчеркнуть, что эта мера не приведет к экономическим потерям для семей, так как доход сохраняется на прежнем уровне. В случае положительных результатов можно будет закрепить эту практику на федеральном уровне, что станет значимым вкладом в социальную политику, направленную на поддержку семейных ценностей и демографического благополучия", - подчеркнул парламентарий. Депутат убежден, что такая мера способна укрепить институт семьи и создать более благоприятные условия для воспитания детей, что в долгосрочной перспективе принесет пользу как отдельным семьям, так и обществу в целом.
https://ria.ru/20241118/posobie-1984306260.html
https://ria.ru/20241030/putin-1980991714.html
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общество, борис чернышов (депутат), татьяна голикова, госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Татьяна Голикова, Госдума РФ
В Госдуме предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных

В Госдуме предложили четырехдневную неделю для многодетных и одиноких родителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям.
"Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей", - сказано в обращении Чернышова к вице-премьеру Татьяне Голиковой (есть в распоряжении РИА Новости).
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Также Чернышов предлагает дать возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем.
"Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий, а также частных предприятий, которые добровольно примут решение поучаствовать в подобной программе", - отмечается в обращении.
По итогам эксперимента предлагается зафиксировать новый трудовой режим в Трудовым кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.
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Чернышов пояснил РИА Новости, что инициатива по введению четырехдневной рабочей недели для многодетных и одиноких родителей может стать важным шагом в поддержке семей.
"Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела. В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью", - отметил он.
По словам вице-спикера Госдумы, экспериментальное внедрение на уровне отдельных регионов или предприятий позволит оценить реальное влияние этой инициативы на производительность труда и семейное благополучие.
"Важно подчеркнуть, что эта мера не приведет к экономическим потерям для семей, так как доход сохраняется на прежнем уровне. В случае положительных результатов можно будет закрепить эту практику на федеральном уровне, что станет значимым вкладом в социальную политику, направленную на поддержку семейных ценностей и демографического благополучия", - подчеркнул парламентарий.
Депутат убежден, что такая мера способна укрепить институт семьи и создать более благоприятные условия для воспитания детей, что в долгосрочной перспективе принесет пользу как отдельным семьям, так и обществу в целом.
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ОбществоБорис Чернышов (депутат)Татьяна ГоликоваГосдума РФ
 
 
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