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В Госдуме рассказали, как разрешение на удары вглубь России повлияет на США - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 18.11.2024 (обновлено: 00:19 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/duma-1984298724.html
В Госдуме рассказали, как разрешение на удары вглубь России повлияет на США
В Госдуме рассказали, как разрешение на удары вглубь России повлияет на США - РИА Новости, 18.11.2024
В Госдуме рассказали, как разрешение на удары вглубь России повлияет на США
Если Белый дом официально подтвердит разрешение Украине на использование американских дальнобойных ракет для ударов по России, это означает, что мирной передачи РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:05
2024-11-18T00:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
дональд трамп
адальби шхагошев
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Если Белый дом официально подтвердит разрешение Украине на использование американских дальнобойных ракет для ударов по России, это означает, что мирной передачи власти в США не состоится, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения ATACMS для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. "Если Белый дом официально подтвердит разрешение на дальнобойные ракеты, это означает, что мирной передачи власти в США не состоится. Прямой обман демократов или же возможная договоренность между Трампом и Байденом в любом случае повысит и усложнит ответственность Трампа, с одной стороны", - сказал Шхагошев РИА Новости. При этом он отметил, что, с другой стороны, это ускорит неизбежное принятие республиканцами в США стратегического решения по Украине.
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в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп, адальби шхагошев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Адальби Шхагошев, Россия
В Госдуме рассказали, как разрешение на удары вглубь России повлияет на США

Шхагошев: разрешение на удары вглубь РФ не позволит мирно передать власть Трампу

© Фото пресс-службы депутатаДепутат Госдумы Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото пресс-службы депутата
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Если Белый дом официально подтвердит разрешение Украине на использование американских дальнобойных ракет для ударов по России, это означает, что мирной передачи власти в США не состоится, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения ATACMS для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
"Если Белый дом официально подтвердит разрешение на дальнобойные ракеты, это означает, что мирной передачи власти в США не состоится. Прямой обман демократов или же возможная договоренность между Трампом и Байденом в любом случае повысит и усложнит ответственность Трампа, с одной стороны", - сказал Шхагошев РИА Новости.
При этом он отметил, что, с другой стороны, это ускорит неизбежное принятие республиканцами в США стратегического решения по Украине.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Вчера, 22:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампАдальби ШхагошевРоссия
 
 
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