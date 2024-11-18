В Ингушетии столкнулись четыре автомобиля
В Ингушетии столкнулись четыре автомобиля, есть двое погибших
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия/TelegramПоследствия ДТП с участием четырех автомобилей в Ингушетии. 17 ноября 2024
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Ингушетии. 17 ноября 2024
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ингушетии, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщило управление ГИБДД регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 16.46 мск в воскресенье на 46-м километре автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек, где не имеющий водительских прав 19-летний житель Малгобекского района за рулем "Лады-Гранты" синего цвета при обгоне столкнулся с "Ладой-Грантой" белого цвета, которая двигалась в попутном направлении.
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"Это повлекло столкновение белой "Гранты" с ехавшим перед ней среднетоннажным грузовиком "ГАЗ-3307", после чего синяя "Гранта", выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем "ВАЗ-21060". В результате водитель и пассажир "ВАЗа" от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Водитель синей "Гранты" и трое пассажиров белой, среди которых один несовершеннолетний, доставлены в Малгобекскую больницу.
По факту ДТП полицией проводится проверка.