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В Ингушетии столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 18.11.2024
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01:14 18.11.2024 (обновлено: 10:12 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/dtp-1984302308.html
В Ингушетии столкнулись четыре автомобиля
В Ингушетии столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 18.11.2024
В Ингушетии столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ингушетии, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщило управление ГИБДД регионального МВД. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:14
2024-11-18T10:12
происшествия
авто
малгобекский район
гибдд мвд рф
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ингушетии, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщило управление ГИБДД регионального МВД. По данным ведомства, авария произошла около 16.46 мск в воскресенье на 46-м километре автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек, где не имеющий водительских прав 19-летний житель Малгобекского района за рулем "Лады-Гранты" синего цвета при обгоне столкнулся с "Ладой-Грантой" белого цвета, которая двигалась в попутном направлении. "Это повлекло столкновение белой "Гранты" с ехавшим перед ней среднетоннажным грузовиком "ГАЗ-3307", после чего синяя "Гранта", выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем "ВАЗ-21060". В результате водитель и пассажир "ВАЗа" от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Водитель синей "Гранты" и трое пассажиров белой, среди которых один несовершеннолетний, доставлены в Малгобекскую больницу. По факту ДТП полицией проводится проверка.
https://ria.ru/20241116/dtp-1984189613.html
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малгобекский район
республика ингушетия
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происшествия, авто, малгобекский район, гибдд мвд рф, республика ингушетия
Происшествия, Авто, Малгобекский район, ГИБДД МВД РФ, Республика Ингушетия
В Ингушетии столкнулись четыре автомобиля

В Ингушетии столкнулись четыре автомобиля, есть двое погибших

© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия/TelegramПоследствия ДТП с участием четырех автомобилей в Ингушетии. 17 ноября 2024
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Ингушетии. 17 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия/Telegram
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Ингушетии. 17 ноября 2024
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ингушетии, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщило управление ГИБДД регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 16.46 мск в воскресенье на 46-м километре автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек, где не имеющий водительских прав 19-летний житель Малгобекского района за рулем "Лады-Гранты" синего цвета при обгоне столкнулся с "Ладой-Грантой" белого цвета, которая двигалась в попутном направлении.
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"Это повлекло столкновение белой "Гранты" с ехавшим перед ней среднетоннажным грузовиком "ГАЗ-3307", после чего синяя "Гранта", выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем "ВАЗ-21060". В результате водитель и пассажир "ВАЗа" от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Водитель синей "Гранты" и трое пассажиров белой, среди которых один несовершеннолетний, доставлены в Малгобекскую больницу.
По факту ДТП полицией проводится проверка.
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ПроисшествияАвтоМалгобекский районГИБДД МВД РФРеспублика Ингушетия
 
 
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