https://ria.ru/20241118/drony-1984338099.html

Юлия Жданова: ВСУ используют дроны для террора против мирного населения

Юлия Жданова: ВСУ используют дроны для террора против мирного населения - РИА Новости, 18.11.2024

Юлия Жданова: ВСУ используют дроны для террора против мирного населения

В эксклюзивной статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:00

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В эксклюзивной статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала об особой активности Великобритании, ФРГ, Латвии, Литвы, Канады, Нидерландов и Франции в поставках дронов Киеву, о том, что украинские боевики в координации с США делятся навыками по БПЛА с террористами, а так же об осведомленности РФ о том, что безэкипажные катера Запада служат Киеву не для защиты судоходства, а для атак на порты.Конфликт на Украине продемонстрировал критическую важность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современных боевых действиях. Вместе с тем он показал, что в руках киевского режима они превращаются в орудие преступлений против мирного населения.К осени украинские власти объявили о выполнении поставленной Владимиром Зеленским задачи по изготовлению для ВСУ одного миллиона БПЛА в текущем году, а к концу декабря эта цифра может превысить два миллиона экземпляров. И это не считая беспилотников, поставляемых из-за рубежа. В числе приоритетных задач на ближайшую перспективу стоит повышение степени локализации производства компонентов дронов с 60-70% до 90%.Активно разрабатываются новые модели. В числе украинских приоритетов – относительно простая и дешевая "Кобра", AQ400 Scythe с дальностью полета до 750 километров, а также FPV-дроны (с видеопотоком в реальном времени и управлением "от первого лица"), производимые в огромных количествах, в том числе кустарно.Ведется напряженная работа по увеличению дальности полета и массы боевой нагрузки. Разработан ударный БПЛА "Сокол 300" с радиусом действия более 3000 километров. Летом 2024 года впервые представлен дрон-камикадзе с реактивной силовой установкой "Паляница", который по сути является гибридом дрона и ракеты, способен развивать скорость до 800 км/ч и имеет большую дальность действия и более мощную боевую часть по сравнению с традиционными беспилотниками.В целях минимизации рисков крупномасштабного ущерба производственным мощностям на Украине взяли на вооружение тактику децентрализованной сборки продукции на большом количестве разрозненных частных предприятий, которые могут располагаться в гражданском секторе.Одна из основных задач, над которой сейчас работают украинские производители БПЛА, – повышение автономности дронов, техническая реализация ведения согласованных действий роем, снижение степени участия оператора в управлении. Уже в ближайшем будущем один-два человека смогут эффективно управлять сразу группой БПЛА. Это значит, что угрозы, как и количество жертв среди мирного населения, будут расти.Несмотря на длительную и обширную историю преступлений киевского режима, Запад интенсифицирует сотрудничество с ним в сфере БПЛА. Подписан меморандум между компанией "Антонов" и американской Boeing. Не списана со счетов возможность открытия на Украине совместного с Турцией завода по производству беспилотников. Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция. Но наши противники должны понимать: поражение мест хранения и производства ударных БПЛА – один из приоритетов Вооруженных Сил Российской Федерации.В составе ВСУ действует около трех тысяч команд специалистов по управлению БПЛА. Каждый год обучение проходят более 10 тысяч человек, в том числе и в третьих странах. Тем не менее, украинская армия заявляет, что ей нужно еще больше такого персонала. Дополнительные учебные центры открываются на базе училищ по всей стране. Весьма показательно, что украинские боевики в тесной координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами, например, из группировки "Хейят Тахрир аш-Шам", наработанными в ходе боевых действий навыками, которые последние смогут использовать против российских Вооруженных Сил в Сирии.Тот факт, что киевский режим активно задействует БПЛА для террористических целей, подтверждается преступной практикой преднамеренного использования БПЛА против гражданского населения Российской Федерации. Наиболее интенсивные атаки БПЛА фиксируются в ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областях.Удары дронами-коптерами, в результате которых гибнут гражданские, списать на непреднамеренные инциденты или "сопутствующий ущерб" не так-то просто. Ведь операторы таких БПЛА четко видят цель на экране монитора в высоком разрешении и прекрасно понимают, кого они лишают жизни. Фактически речь идет о целенаправленной "охоте" БПЛА ВСУ за мирными гражданами. Только за первое полугодие 2024 года от подобных атак погибли 98 мирных жителей, включая семерых детей. Ранения получили не менее 500 гражданских. Это – чудовищная статистика, которая, к сожалению, продолжает расширяться.Широкое распространение приобрела практика дистанционного минирования с помощью дронов жилых районов приграничных городов весьма опасными для мирных граждан и особенно детей противопехотными минами типа "Лепесток", что является прямым нарушением Украиной ее международных обязательств.Многочисленные факты ударов БПЛА по Запорожской и Курской АЭС, имеющиеся в нашем распоряжении, также являются неопровержимыми доказательствами террористического ведения боевых действий со стороны ВСУ. Не удивимся, если и это все происходит с подачи так называемых западных кураторов. Достаточно сказать, что в прошлом году рухнувший недалеко от склада с ядерными отходами Курской АЭС украинский БПЛА был заряжен американской пластиковой взрывчаткой С-4.Также ВСУ активно применяют морские безэкипажные катера, которые оснащены взрывным зарядом и способны передвигаться автономно. Ведутся работы по созданию "своих" морских дронов. С 2022 года выпущено несколько моделей таких аппаратов. При том, что упор делается на простоту конструкции, благодаря оснащению системами спутниковой связи они имеют радиус действия до 200 километров. На вооружении украинских ВМС имеется и более продвинутый надводный дрон MAGURA V5 с радиусом действия до 800 километров. Разрабатывается несколько моделей подводных безэкипажных аппаратов.Попутно идут поставки морских беспилотников из-за границы. Киев получает их как минимум из Великобритании, Германии и США. Известно, в частности, что Лондон на безвозмездной основе уже передал киевскому режиму десятки амфибийных аппаратов для проведения рейдов в целях "защиты" черноморского "зернового коридора" для поставок продовольственной продукции и зерна нуждающимся государствам. Однако нам достоверно известно, что упомянутые боевые средства предназначены не для защиты поставок сельхозпродукции, а для нападений на наши порты, прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем и тем самым продолжения боевых действий. Разумеется, эти враждебные шаги не остаются без реакции со стороны российских военных.Из складывающейся ситуации напрашивается единственно возможный вывод: террористическое использование Киевом БПЛА – это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика украинского государства. Как еще можно назвать наведение прицела на мирных жителей, включая детей, или удары с помощью БПЛА по опасным и общественно значимым объектам при полном понимании своих действий и их последствий? Очевидно, что против нашей страны и наших граждан украинскими властями развязана широкомасштабная террористическая война, которая активно поддерживается государствами – членами НАТО. Использование методов террора абсолютно неприемлемо, мы продолжим им решительно противодействовать.В этом контексте российская сторона не устает привлекать внимание к преступной практике киевского режима по использованию БПЛА. Делаем это и в рамках военно-политического измерения ОБСЕ, на Форуме по сотрудничеству в области безопасности. Кроме того, делегация Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с группой посла по особым поручениям МИД России Мирошника организовала "контрастную" выставку, в рамках которой демонстрируются фотодоказательства применения дронов ВСУ по гражданской инфраструктуре нашей страны, а также рисунки школьников из ДНР и ЛНР по теме "Мир глазами детей". Мы получили эти рисунки из пяти школ искусств, которые находятся на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Их авторы – дети, которые родились после начала киевским режимом "антитеррористической" операции против населения Донбасса в 2014 году и никогда не видели мирную жизнь. Они выросли под грохот орудий, а теперь продолжают взрослеть и рисовать под прицелом БПЛА киевского режима. Российская Федерация борется за их мирное будущее, за мирное будущее каждого ребенка, который пострадал вследствие террористической войны киевского режима.

https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html

https://ria.ru/20241014/vsu-1977910179.html

https://ria.ru/20240927/saldo-1974975475.html

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россия, украина, юлия жданова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, курская аэс, нато