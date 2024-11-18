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Дроны ВСУ под Горловкой бьют по гражданским, если не находят военные цели
Дроны ВСУ под Горловкой бьют по гражданским, если не находят военные цели - РИА Новости, 18.11.2024
Дроны ВСУ под Горловкой бьют по гражданским, если не находят военные цели
Украинские операторы беспилотников, не обнаруживая военные цели для ударов под Горловкой, атакуют гражданские объекты, рассказал РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:48
2024-11-18T04:48
2024-11-18T04:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские операторы беспилотников, не обнаруживая военные цели для ударов под Горловкой, атакуют гражданские объекты, рассказал РИА Новости военнослужащий расчета ЗРК "Стрела" 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки "Юг" с позывным "Тим". Он рассказал, что его расчет работает над уничтожением воздушных целей на торецком (дзержинском) направлении, в районе населенного пункта Клебан-Бык. По его словам, операторы дронов ВСУ не обнаруживают военные цели в связи с хорошей маскировкой как позиций, так и военной техники ВС РФ. Также препятствием для обнаружения целей служит использование военными средств радиоэлектронной борьбы. "Противник не может обнаружить позиции... Они если не находят военные цели, начинают бить по гражданским: по автобусам, по легковым машинам, по остановкам, по зданиям, по заправкам", - сказал "Тим". "Сейчас интенсивность БПЛА противника очень сильная, летают часто, много летает их, для нас это цель – их сбивать надо", - добавил военный. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), регулярно сообщает об атаках ВСУ по гражданским объектам в районах Горловка, при этом удары наносятся со стороны Торецка (Дзержинска).
https://ria.ru/20241118/zapad-1984309888.html
https://ria.ru/20241117/glavred-1984252352.html
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горловка, донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Дроны ВСУ под Горловкой бьют по гражданским, если не находят военные цели
Военный "Тим": БПЛА ВСУ бьют по мирному транспорту, если не находят военные цели