https://ria.ru/20241118/dron-1984484524.html

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек - РИА Новости, 18.11.2024

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек

Мирный житель погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Алексей Смирнов в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T23:25

2024-11-18T23:25

2024-11-18T23:31

специальная военная операция на украине

курская область

большесолдатский район

вооруженные силы украины

россия

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня днём на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель – полученные ранения оказались не совместимы с жизнью", - написал губернатор.

https://ria.ru/20241118/kurskaya-1984389334.html

курская область

большесолдатский район

россия

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2024

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курская область, большесолдатский район, вооруженные силы украины, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)