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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 18.11.2024 (обновлено: 23:31 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/dron-1984484524.html
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек - РИА Новости, 18.11.2024
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек
Мирный житель погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Алексей Смирнов в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T23:25
2024-11-18T23:31
специальная военная операция на украине
курская область
большесолдатский район
вооруженные силы украины
россия
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня днём на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель – полученные ранения оказались не совместимы с жизнью", - написал губернатор.
https://ria.ru/20241118/kurskaya-1984389334.html
курская область
большесолдатский район
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курская область, большесолдатский район, вооруженные силы украины, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Большесолдатский район, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек

Смирнов: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, есть погибший

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Сегодня днём на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель – полученные ранения оказались не совместимы с жизнью", - написал губернатор.
Российские военные в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
Вчера, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБольшесолдатский районВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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