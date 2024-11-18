https://ria.ru/20241118/dron-1984484524.html
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек - РИА Новости, 18.11.2024
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек
Мирный житель погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Алексей Смирнов в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T23:25
2024-11-18T23:25
2024-11-18T23:31
специальная военная операция на украине
курская область
большесолдатский район
вооруженные силы украины
россия
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня днём на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель – полученные ранения оказались не совместимы с жизнью", - написал губернатор.
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курская область, большесолдатский район, вооруженные силы украины, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Большесолдатский район, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек
Смирнов: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, есть погибший