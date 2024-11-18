https://ria.ru/20241118/drg-1984320322.html

Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении

Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2024

Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении уничтожили группу украинских диверсантов, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:54

2024-11-18T07:54

2024-11-18T10:31

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На Херсонском направлении уничтожили группу украинских диверсантов, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре."Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на Херсонском направлении. В составе ДРГ ВСУ была военнослужащая-женщина", — сказал собеседник агентства.На видео, которое силовики предоставили РИА Новости, можно видеть трех уничтоженных диверсантов. Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, это попытки стоили ВСУ потери элитного спецназа, а бойцы российской армии всегда наготове и дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтоженная диверсионно-разведывательная группа ВСУ на Херсонском направлении Бойцы российской армии на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, в составе которой была женщина, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре. 2024-11-18T07:54 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность