https://ria.ru/20241118/drg-1984320322.html
Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении
Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2024
Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении уничтожили группу украинских диверсантов, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:54
2024-11-18T07:54
2024-11-18T10:31
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На Херсонском направлении уничтожили группу украинских диверсантов, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре."Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на Херсонском направлении. В составе ДРГ ВСУ была военнослужащая-женщина", — сказал собеседник агентства.На видео, которое силовики предоставили РИА Новости, можно видеть трех уничтоженных диверсантов. Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, это попытки стоили ВСУ потери элитного спецназа, а бойцы российской армии всегда наготове и дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
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Уничтоженная диверсионно-разведывательная группа ВСУ на Херсонском направлении
Бойцы российской армии на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, в составе которой была женщина, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре.
2024-11-18T07:54
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении
ВС РФ уничтожили троих диверсантов при попытке прорыва на Херсонском направлении