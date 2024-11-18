https://ria.ru/20241118/dorogi-1984458985.html

Почти 250 км дорог отремонтировали под Самарой по нацпроекту в 2024 г

Почти 250 км дорог отремонтировали под Самарой по нацпроекту в 2024 г - РИА Новости, 18.11.2024

Почти 250 км дорог отремонтировали под Самарой по нацпроекту в 2024 г

Более 100 участков дорог протяженностью порядка 250 километров отремонтировали в Самарской области по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги"... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:43

2024-11-18T19:43

2024-11-18T19:43

самарская область

самара

вячеслав федорищев

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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Более 100 участков дорог протяженностью порядка 250 километров отремонтировали в Самарской области по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги" в текущем году, сообщило правительство региона. "По показателям национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" уровень нормативного состояния региональной сети дорог в Самарской области к концу текущего года должен составить 50,1% при плановом показателе 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - 85%. Благодаря реализации нацпроекта в 2024 году отремонтировано 102 участка дорог протяженностью 247,85 километров", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Летом по поручению главы региона Вячеслава Федорищева на ремонт муниципальных дорог дополнительно выделили 3 миллиарда рублей. Таким образом, общий объем субсидий на ремонт местных дорог в этому году составил более 9 миллиардов рублей. Сейчас в порядок привели 241 километр муниципальных дорог, 171 двор и 50 подъездов к ним. Федорищев на оперативном совещании правительства региона уделил отдельное внимание качеству ремонта дорог. "Пригласите на работу всех квалифицированных подрядчиков. Посмотрите на соседей, как у них выстроена эта работа. И в режиме открытого обсуждения приглашайте и показывайте, какие работы будут расторгованы в следующем году", - сказал он. Также губернатор напомнил о поручении удвоить дорожный фонд и поручил внести в ключевые показатели эффективности глав муниципалитетов параметр нормативного состояния дорог.

https://ria.ru/20241115/pamyatniki-1983878052.html

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самарская область, самара, вячеслав федорищев