https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву - РИА Новости, 18.11.2024
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил о приглашении от российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:17
2024-11-18T17:17
2024-11-18T17:23
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милорад додик
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БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил о приглашении от российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Москве."Мне оказана честь и я благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение присутствовать на торжествах в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве", - написал Додик в соцсети Х и приложил копию пригласительного письма на русском и сербском языках.
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москва, республика сербская, в мире, милорад додик, владимир путин, россия
Москва, Республика Сербская, В мире, Милорад Додик, Владимир Путин, Россия
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву
Путин пригласил Додика на мероприятия в честь 80-летия Победы в Москву