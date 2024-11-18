https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html

Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву

Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву - РИА Новости, 18.11.2024

Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил о приглашении от российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:17

2024-11-18T17:17

2024-11-18T17:23

москва

республика сербская

в мире

милорад додик

владимир путин

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БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил о приглашении от российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Москве."Мне оказана честь и я благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение присутствовать на торжествах в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве", - написал Додик в соцсети Х и приложил копию пригласительного письма на русском и сербском языках.

https://ria.ru/20241118/kreml-1984365701.html

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москва, республика сербская, в мире, милорад додик, владимир путин, россия