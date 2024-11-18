https://ria.ru/20241118/dela-1984466182.html
Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области
Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области - РИА Новости, 18.11.2024
Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам отравления угарным газом жителей Нижегородской области,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:14
2024-11-18T20:14
2024-11-18T20:15
нижегородская область
россия
кстовский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:341:2794:1913_1920x0_80_0_0_f75d03297f8082c6ea7fe5b7ab31ae2c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам отравления угарным газом жителей Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным следственного управления СК РФ по Нижегородской области, ночью 17 ноября в квартире дома, расположенного на улице Ленина деревни Новоликеево Кстовского района, шестеро человек, в том числе четверо детей, почувствовали недомогание. После осмотра медиками двое детей госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, по данным регионального СУСК, три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Арзамасе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, необходимости в их дальнейшей госпитализации не имеется. Проводятся доследственные проверки. Установлено, что квартиры, в которых произошли отравления, оборудованы газовой колонкой. "Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Нижегородской области возбудить уголовные дела и представить доклад", - говорится в сообщении СКР.
https://ria.ru/20240911/ryazan-1971992456.html
нижегородская область
россия
кстовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, россия, кстовский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Нижегородская область, Россия, Кстовский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области
Глава СК РФ поручил завести дела после отравления газом в Нижегородской области