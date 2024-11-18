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Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области

Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области - РИА Новости, 18.11.2024

Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам отравления угарным газом жителей Нижегородской области,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:14

2024-11-18T20:14

2024-11-18T20:15

нижегородская область

россия

кстовский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам отравления угарным газом жителей Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным следственного управления СК РФ по Нижегородской области, ночью 17 ноября в квартире дома, расположенного на улице Ленина деревни Новоликеево Кстовского района, шестеро человек, в том числе четверо детей, почувствовали недомогание. После осмотра медиками двое детей госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, по данным регионального СУСК, три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Арзамасе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, необходимости в их дальнейшей госпитализации не имеется. Проводятся доследственные проверки. Установлено, что квартиры, в которых произошли отравления, оборудованы газовой колонкой. "Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Нижегородской области возбудить уголовные дела и представить доклад", - говорится в сообщении СКР.

https://ria.ru/20240911/ryazan-1971992456.html

нижегородская область

россия

кстовский район

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нижегородская область, россия, кстовский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество