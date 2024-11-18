Рейтинг@Mail.ru
Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 18.11.2024 (обновлено: 10:54 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/dedmoroz-1984309659.html
Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза
Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза - РИА Новости, 18.11.2024
Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза
Всероссийский Дед Мороз 18 ноября отметит день рождения зажжением первой новогодней елки в Великом Устюге. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:30
2024-11-18T10:54
великий устюг
дед мороз
праздники
елка
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917451095_139:0:3780:2048_1920x0_80_0_0_d758b3cb8d05190d9f80d467ccafeb74.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз 18 ноября отметит день рождения зажжением первой новогодней елки в Великом Устюге.День рождения Дед Мороз отмечает с 2005 года. Главное событие праздника — зажжение огней на первой новогодней елке России. Гостей праздника ждет концертная и игровая программа. В этом году на дне рождения Деда Мороза выступят кавер-группа Offbeat Orchestra, блогеры Hanna11 и Чайный, инди-группа "Покровский", а также популярная детская группа "Барбарики". Поздравить Деда Мороза приедут волшебники из разных концов страны. Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге. Там есть двухэтажный деревянный терем с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. На территории расположены гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.
https://ria.ru/20241114/otdykh-1836657926.html
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917451095_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_d29f7968f56fb0935bdbf56427bebdc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, дед мороз, праздники, елка, новый год
Великий Устюг, Дед Мороз, Праздники, елка, Новый год
Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза

Дед Мороз отпразднует день рождения в своей вотчине в Великом Устюге

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз 18 ноября отметит день рождения зажжением первой новогодней елки в Великом Устюге.
День рождения Дед Мороз отмечает с 2005 года. Главное событие праздника — зажжение огней на первой новогодней елке России.
Гостей праздника ждет концертная и игровая программа. В этом году на дне рождения Деда Мороза выступят кавер-группа Offbeat Orchestra, блогеры Hanna11 и Чайный, инди-группа "Покровский", а также популярная детская группа "Барбарики". Поздравить Деда Мороза приедут волшебники из разных концов страны.
Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге. Там есть двухэтажный деревянный терем с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. На территории расположены гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.
Молодые люди гуляют по снежному лесу - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Лучшие места для встречи Нового 2025 года: куда поехать на каникулы
14 ноября, 15:38
 
Великий УстюгДед МорозПраздникиелкаНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала