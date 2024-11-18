https://ria.ru/20241118/dedmoroz-1984309659.html

Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза

Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза - РИА Новости, 18.11.2024

Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза

Всероссийский Дед Мороз 18 ноября отметит день рождения зажжением первой новогодней елки в Великом Устюге. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:30

2024-11-18T04:30

2024-11-18T10:54

великий устюг

дед мороз

праздники

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз 18 ноября отметит день рождения зажжением первой новогодней елки в Великом Устюге.День рождения Дед Мороз отмечает с 2005 года. Главное событие праздника — зажжение огней на первой новогодней елке России. Гостей праздника ждет концертная и игровая программа. В этом году на дне рождения Деда Мороза выступят кавер-группа Offbeat Orchestra, блогеры Hanna11 и Чайный, инди-группа "Покровский", а также популярная детская группа "Барбарики". Поздравить Деда Мороза приедут волшебники из разных концов страны. Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге. Там есть двухэтажный деревянный терем с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. На территории расположены гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.

https://ria.ru/20241114/otdykh-1836657926.html

великий устюг

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великий устюг, дед мороз, праздники, елка, новый год