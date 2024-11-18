https://ria.ru/20241118/chuvashija-1984421542.html

В Чувашии проверяют другие школы после отравления учеников в столовой

В Чувашии проверяют другие школы после отравления учеников в столовой - РИА Новости, 18.11.2024

В Чувашии проверяют другие школы после отравления учеников в столовой

Проверки проводят в 25 школах Чувашии после массового отравления учеников в школьной столовой в Новочебоксарске, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:28

2024-11-18T16:28

2024-11-18T16:28

происшествия

новочебоксарск

чебоксары

олег николаев (политик)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983899662_0:0:1916:1078_1920x0_80_0_0_3708ab99eda5698becb3948e0035ad55.png

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Проверки проводят в 25 школах Чувашии после массового отравления учеников в школьной столовой в Новочебоксарске, сообщил глава республики Олег Николаев. Ранее Минздрав Чувашии сообщил, что после посещения столовой школы №4 в Новочебоксарске за медицинской помощью обратилось 209 человек, из них шесть госпитализированы, ещё 203 лечатся амбулаторно. По данным регионального Роспотребнадзора, у заболевших обнаружена РНК норовируса. "Поручил проанализировать деятельность аутсорсеров по организации горячего питания в городских школах. Все сельские муниципалитеты уже централизовали организацию горячего питания, а города Чебоксары и Новочебоксарск пока работают через аутсорсинг… Сегодня начались проверки в еще 25 образовательных учреждениях, куда также поставляет питание Чебоксарский хлебозавод №2", - написал Николаев в Telegram-канале. Он отметил, что у трети пациентов, 66 человек, по сведениям Роспотребнадзора, подтвержден положительный результат на вирусную инфекцию. "На сегодняшний день точный источник заражения школьников и учителя новочебоксарской школы №4, которые обратились в больницы с признаками пищевого отравления, пока не определен. После его установления будут приняты все необходимые меры, виновные будут привлечены к ответственности", - добавил Николаев. Он также сообщил, что в понедельник два человека в связи с выздоровлением готовятся к выписке, остальные будут выписаны из больницы завтра. Остальные дети и взрослые находятся на домашнем наблюдении, то есть угрозы жизни и здоровью нет, ситуация находится под контролем, отметил глава Чувашии. Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982870567.html

https://ria.ru/20241118/shkola-1984405521.html

https://ria.ru/20241114/malchik-1983649509.html

новочебоксарск

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новочебоксарск, чебоксары, олег николаев (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)