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В Чувашии проверяют другие школы после отравления учеников в столовой - РИА Новости, 18.11.2024
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16:28 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/chuvashija-1984421542.html
В Чувашии проверяют другие школы после отравления учеников в столовой
В Чувашии проверяют другие школы после отравления учеников в столовой - РИА Новости, 18.11.2024
В Чувашии проверяют другие школы после отравления учеников в столовой
Проверки проводят в 25 школах Чувашии после массового отравления учеников в школьной столовой в Новочебоксарске, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:28
2024-11-18T16:28
происшествия
новочебоксарск
чебоксары
олег николаев (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Проверки проводят в 25 школах Чувашии после массового отравления учеников в школьной столовой в Новочебоксарске, сообщил глава республики Олег Николаев. Ранее Минздрав Чувашии сообщил, что после посещения столовой школы №4 в Новочебоксарске за медицинской помощью обратилось 209 человек, из них шесть госпитализированы, ещё 203 лечатся амбулаторно. По данным регионального Роспотребнадзора, у заболевших обнаружена РНК норовируса. "Поручил проанализировать деятельность аутсорсеров по организации горячего питания в городских школах. Все сельские муниципалитеты уже централизовали организацию горячего питания, а города Чебоксары и Новочебоксарск пока работают через аутсорсинг… Сегодня начались проверки в еще 25 образовательных учреждениях, куда также поставляет питание Чебоксарский хлебозавод №2", - написал Николаев в Telegram-канале. Он отметил, что у трети пациентов, 66 человек, по сведениям Роспотребнадзора, подтвержден положительный результат на вирусную инфекцию. "На сегодняшний день точный источник заражения школьников и учителя новочебоксарской школы №4, которые обратились в больницы с признаками пищевого отравления, пока не определен. После его установления будут приняты все необходимые меры, виновные будут привлечены к ответственности", - добавил Николаев. Он также сообщил, что в понедельник два человека в связи с выздоровлением готовятся к выписке, остальные будут выписаны из больницы завтра. Остальные дети и взрослые находятся на домашнем наблюдении, то есть угрозы жизни и здоровью нет, ситуация находится под контролем, отметил глава Чувашии. Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982870567.html
https://ria.ru/20241118/shkola-1984405521.html
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происшествия, новочебоксарск, чебоксары, олег николаев (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новочебоксарск, Чебоксары, Олег Николаев (политик), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Чувашии проверяют другие школы после отравления учеников в столовой

В Чувашии проверяют еще 25 школ после отравления учеников в столовой

© Фото : Прокуратура Чувашии/TelegramСК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске
СК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Прокуратура Чувашии/Telegram
СК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Проверки проводят в 25 школах Чувашии после массового отравления учеников в школьной столовой в Новочебоксарске, сообщил глава республики Олег Николаев.
Ранее Минздрав Чувашии сообщил, что после посещения столовой школы №4 в Новочебоксарске за медицинской помощью обратилось 209 человек, из них шесть госпитализированы, ещё 203 лечатся амбулаторно. По данным регионального Роспотребнадзора, у заболевших обнаружена РНК норовируса.
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"Поручил проанализировать деятельность аутсорсеров по организации горячего питания в городских школах. Все сельские муниципалитеты уже централизовали организацию горячего питания, а города Чебоксары и Новочебоксарск пока работают через аутсорсинг… Сегодня начались проверки в еще 25 образовательных учреждениях, куда также поставляет питание Чебоксарский хлебозавод №2", - написал Николаев в Telegram-канале.
Он отметил, что у трети пациентов, 66 человек, по сведениям Роспотребнадзора, подтвержден положительный результат на вирусную инфекцию.
"На сегодняшний день точный источник заражения школьников и учителя новочебоксарской школы №4, которые обратились в больницы с признаками пищевого отравления, пока не определен. После его установления будут приняты все необходимые меры, виновные будут привлечены к ответственности", - добавил Николаев.
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Он также сообщил, что в понедельник два человека в связи с выздоровлением готовятся к выписке, остальные будут выписаны из больницы завтра. Остальные дети и взрослые находятся на домашнем наблюдении, то есть угрозы жизни и здоровью нет, ситуация находится под контролем, отметил глава Чувашии.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
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ПроисшествияНовочебоксарскЧебоксарыОлег Николаев (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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