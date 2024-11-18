https://ria.ru/20241118/burba-1984434264.html

Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов

Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов - РИА Новости, 18.11.2024

Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов

Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:26

2024-11-18T17:26

2024-11-18T17:37

в мире

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Бурба Василий Васильевич*, 04.06.1978 года рождения, город Ровно Ровенской области Украины", - говорится в перечне.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html

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в мире, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство обороны украины