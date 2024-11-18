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Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов - РИА Новости, 18.11.2024
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17:26 18.11.2024 (обновлено: 17:37 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/burba-1984434264.html
Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов
Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов - РИА Новости, 18.11.2024
Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов
Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:26
2024-11-18T17:37
в мире
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Бурба Василий Васильевич*, 04.06.1978 года рождения, город Ровно Ровенской области Украины", - говорится в перечне.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html
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в мире, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство обороны украины
В мире, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство обороны Украины
Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в список террористов

Экс-начальника ГУР Минобороны Украины Бурбу* внесли в список террористов

© Фото : ГУР МОУЭкс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба*
Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба* - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : ГУР МОУ
Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба*
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Бурба Василий Васильевич*, 04.06.1978 года рождения, город Ровно Ровенской области Украины", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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В миреРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Министерство обороны Украины
 
 
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