Рейтинг@Mail.ru
Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 18.11.2024 (обновлено: 22:46 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/borrel-1984477501.html
Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель
Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель - РИА Новости, 18.11.2024
Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель
Украина получила разрешение США на удары вглубь российской территории до 300 километров, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:53
2024-11-18T22:46
в мире
россия
сша
джо байден
жозеп боррель
евросоюз
atacms
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Украина получила разрешение США на удары вглубь российской территории до 300 километров, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Евросоюза."Да, администрация Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России. Это лучше, чем ничего. Я не впечатлен таким радиусом, но это решение администрации Байдена &lt;...&gt; Почему сейчас, а не до выборов (президента США. — Прим. ред.), — я не знаю", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что глава Белого дома впервые санкционировал применение ВСУ американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Утверждается, что президент США пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.В середине сентября Владимир Путин заявил, что киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран НАТО, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
https://ria.ru/20241118/rakety-1984451816.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джо байден, жозеп боррель, евросоюз, atacms, вооруженные силы украины, владимир путин, нато, украина
В мире, Россия, США, Джо Байден, Жозеп Боррель, Евросоюз, ATACMS, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, Украина
Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель

Боррель: Украина получила разрешение США на удары вглубь РФ до 300 км

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Украина получила разрешение США на удары вглубь российской территории до 300 километров, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Евросоюза.
"Да, администрация Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России. Это лучше, чем ничего. Я не впечатлен таким радиусом, но это решение администрации Байдена <...> Почему сейчас, а не до выборов (президента США. — Прим. ред.), — я не знаю", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
Накануне газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что глава Белого дома впервые санкционировал применение ВСУ американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Утверждается, что президент США пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.

Россия уже обращала внимание на то, что у США нет подтверждений данным о присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации. Северная Корея, в свою очередь, назвала такие обвинения в ее адрес грязными маневрами Соединенных Штатов, которые таким образом пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Киев не получал разрешения на удары вглубь России Storm Shadow, пишут СМИ
Вчера, 18:54
В середине сентября Владимир Путин заявил, что киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран НАТО, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул российский лидер.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
 
В миреРоссияСШАДжо БайденЖозеп БоррельЕвросоюзATACMSВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала