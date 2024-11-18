https://ria.ru/20241118/borrel-1984477501.html

Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель

Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель - РИА Новости, 18.11.2024

Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель

Украина получила разрешение США на удары вглубь российской территории до 300 километров, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T21:53

2024-11-18T21:53

2024-11-18T22:46

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Украина получила разрешение США на удары вглубь российской территории до 300 километров, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Евросоюза."Да, администрация Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России. Это лучше, чем ничего. Я не впечатлен таким радиусом, но это решение администрации Байдена <...> Почему сейчас, а не до выборов (президента США. — Прим. ред.), — я не знаю", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что глава Белого дома впервые санкционировал применение ВСУ американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Утверждается, что президент США пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.В середине сентября Владимир Путин заявил, что киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран НАТО, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

https://ria.ru/20241118/rakety-1984451816.html

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в мире, россия, сша, джо байден, жозеп боррель, евросоюз, atacms, вооруженные силы украины, владимир путин, нато, украина