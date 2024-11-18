Украина получила разрешение США на удары вглубь России, заявил Боррель
Боррель: Украина получила разрешение США на удары вглубь РФ до 300 км
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Украина получила разрешение США на удары вглубь российской территории до 300 километров, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Евросоюза.
"Да, администрация Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России. Это лучше, чем ничего. Я не впечатлен таким радиусом, но это решение администрации Байдена <...> Почему сейчас, а не до выборов (президента США. — Прим. ред.), — я не знаю", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что глава Белого дома впервые санкционировал применение ВСУ американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Утверждается, что президент США пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.
Россия уже обращала внимание на то, что у США нет подтверждений данным о присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации. Северная Корея, в свою очередь, назвала такие обвинения в ее адрес грязными маневрами Соединенных Штатов, которые таким образом пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
В середине сентября Владимир Путин заявил, что киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран НАТО, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул российский лидер.
Инфографика