https://ria.ru/20241118/borrel-1984359733.html

Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории России

Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории России - РИА Новости, 18.11.2024

Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории России

Покидающий свой пост в ближайшие недели глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:03

2024-11-18T12:03

2024-11-18T12:03

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Покидающий свой пост в ближайшие недели глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь территории РФ, этот вопрос будет обсуждаться на совете глав МИД в понедельник. "Моя позиция всегда заключалась в том, чтобы Украина имела право не только на то, чтобы сбивать "стрелы", но бить по "лучникам". Это необходимо делать. Это будет вновь обсуждаться, и я надеюсь на соглашение государств ЕС", - сказал Боррель в Брюсселе перед началом совета глав МИД ЕС. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалило эту информацию со своего сайта. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. -0-

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