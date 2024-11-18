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Бербок отреагировала на разрешение США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 18.11.2024 (обновлено: 13:02 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/berbok-1984372413.html
Бербок отреагировала на разрешение США бить вглубь России
Бербок отреагировала на разрешение США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Бербок отреагировала на разрешение США бить вглубь России
Решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS крайне важное, цитирует главу МИД Германии Анналену Бербок агентство Reuters."Решение американской стороны... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:01
2024-11-18T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
россия
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS крайне важное, цитирует главу МИД Германии Анналену Бербок агентство Reuters."Решение американской стороны — и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами — крайне важно в данный момент", — сказала она. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/bayden-1984342718.html
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в мире, анналена бербок, россия, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Россия, Украина, США, Джо Байден
Бербок отреагировала на разрешение США бить вглубь России

Глава МИД ФРГ Бербок назвала решение Байдена по ракетам ATACMS крайне важным

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS крайне важное, цитирует главу МИД Германии Анналену Бербок агентство Reuters.

"Решение американской стороны — и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами — крайне важно в данный момент", — сказала она.
Ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Выжженная земля". Во Франции сделали тревожное заявление об ATACMS
Вчера, 10:32
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.

Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Британии неожиданно отреагировали на решение Байдена
Вчера, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокРоссияУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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