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Беглов: проект "Серебряный возраст" нацелен на заботу о старшем поколении

Беглов: проект "Серебряный возраст" нацелен на заботу о старшем поколении - РИА Новости, 18.11.2024

Беглов: проект "Серебряный возраст" нацелен на заботу о старшем поколении

Петербургский проект "Серебряный возраст" нацелен на заботу о людях старшего поколения, он полностью отвечает задачам нацпроекта "Продолжительная и активная... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:12

2024-11-18T19:12

2024-11-18T19:12

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Петербургский проект "Серебряный возраст" нацелен на заботу о людях старшего поколения, он полностью отвечает задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Петербурга посетили в понедельник Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района. С посещающими его жителями старшего поколения они обсудили реализацию городского проекта "Серебряный возраст". "Президент России анонсировал запуск нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Он направлен на улучшение здоровья и качества жизни пожилых людей. Наш проект "Серебряный возраст" полностью отвечает задачам этого нацпроекта. Забота о людях старшего поколения - один из приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Президент поддержал петербургскую инициативу", – сказал Беглов. Он отметил, что что средства на реализацию проекта "Серебряный возраст" уже заложены в бюджет города. "То, что мы сегодня видим в Комплексном центре социального обслуживания населения Московского района, - это действительно лучшие практики, которые позволяют нашим гражданам несмотря на возраст найти себе занятия, найти себя в обществе, приобрести новых друзей, новую профессию. И самое главное – быть востребованными. Это очень важно. Такие практики будут продолжаться в рамках нового национального проекта "Семья", – сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении. По ее словам, за шесть лет на цели поддержки нацпроекта планируется направить почти 18 триллионов рублей. "Мне очень приятно, что Санкт-Петербург здесь выступает одним из лидеров и готов делиться своими лучшими практиками с другими регионами страны", – отметила заместитель председателя правительства РФ. Проект "Серебряный возраст" планируется реализовать по трем приоритетным направлениям: повышение доступности медицинской помощи для граждан "серебряного" возраста, расширение возможностей для их участия в досуговой деятельности и создание новых возможностей для их участия в культурной жизни города. В настоящее время в Петербурге для жителей старшего поколения действуют 418 площадок на базе 145 государственных учреждений различных отраслей. В городе работает 18 комплексных центров социального обслуживания населения. Многие нуждаются в расширении площади, поэтому предусмотрено создание 18 районных и четырех городских Серебряных центров. Воспользоваться их услугами бесплатно сможет каждый петербуржец старшего возраста - без привязки к месту проживания. Как сообщает пресс-служба, большие городские центры с бассейнами, спортивными площадками, студиями построят в Приморском, Красногвардейском районах, на границах Невского и Фрунзенского, а также Красносельского и Кировского районов. Также будет построено восемь новых районных центров. В остальных районах существующие комплексные центры получат новые площади, их отремонтируют и дооснастят. С лета этого года был организован ряд встреч с жителями "серебряного" возраста, на которых обсуждалось, что должно быть в новых центрах. По итогам обсуждения был разработан стандарт, включающий 25 направлений. В частности, в новых центрах планируется размещать: водный и спортивно-оздоровительный комплексы, образовательное и досуговое отделения, творческие мастерские, отделения экстренней психологической помощи, медицинские помещения, актовый зал, столовую, библиотеку и другие. Предполагается, что Серебряные центры должны стать точкой притяжения для пожилых людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, александр беглов