https://ria.ru/20241118/bayden-1984422737.html

Байден забрел в тропический лес Амазонки

Байден забрел в тропический лес Амазонки - РИА Новости, 18.11.2024

Байден забрел в тропический лес Амазонки

Президент США Джо Байден после выступления на G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, пишет Telegraph. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:32

2024-11-18T16:32

2024-11-18T22:38

в мире

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден после выступления на G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, пишет Telegraph."Джо Байден забрел в тропический лес Амазонки после того, как произнес речь, предупреждающую об опасности изменения климата", — говорится в сообщении.Отмечается, что одетый в голубую рубашку с открытым вырезом, темные брюки, в своих фирменных солнцезащитных очках Aviator, 81-летний президент США отвернулся от подиума и побрел в лес.Байден — старейший президент США. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

https://ria.ru/20240803/bayden-1963870799.html

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Байден ушел в джунгли после выступления Президент США Джо Байден после выступления на G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, пишет Telegraph. 2024-11-18T16:32 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, джо байден, большая двадцатка