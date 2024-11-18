https://ria.ru/20241118/bayden-1984422737.html
Байден забрел в тропический лес Амазонки
Байден забрел в тропический лес Амазонки - РИА Новости, 18.11.2024
Байден забрел в тропический лес Амазонки
Президент США Джо Байден после выступления на G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, пишет Telegraph. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:32
2024-11-18T16:32
2024-11-18T22:38
в мире
сша
джо байден
большая двадцатка
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден после выступления на G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, пишет Telegraph."Джо Байден забрел в тропический лес Амазонки после того, как произнес речь, предупреждающую об опасности изменения климата", — говорится в сообщении.Отмечается, что одетый в голубую рубашку с открытым вырезом, темные брюки, в своих фирменных солнцезащитных очках Aviator, 81-летний президент США отвернулся от подиума и побрел в лес.Байден — старейший президент США. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html
https://ria.ru/20240803/bayden-1963870799.html
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Байден ушел в джунгли после выступления
Президент США Джо Байден после выступления на G20 развернулся и пошел в сторону тропического леса, перепутав направление, пишет Telegraph.
2024-11-18T16:32
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден, большая двадцатка
В мире, США, Джо Байден, Большая двадцатка
Байден забрел в тропический лес Амазонки
Telegraph: Байден развернулся и ушел в джунгли после выступления на G20