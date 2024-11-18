Рейтинг@Mail.ru
"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 18.11.2024 (обновлено: 14:35 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/bayden-1984366128.html
"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине
"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине - РИА Новости, 18.11.2024
"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине
Президент США Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине бить по ее территории ракетами ATACMS, заявил американский политик и... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:29
2024-11-18T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
джо байден
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994807_0:110:2932:1759_1920x0_80_0_0_be3a42021d0320bd3305a9c6173c03f3.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине бить по ее территории ракетами ATACMS, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X."За два месяца до конца полномочий клоуны-демократы под руководством главного клоуна — Байдена обостряют войну, которую он сам начал и проиграл, приняв решение позволить правительству Украины запускать ракеты вглубь России", — написал он.По мнению политика, только из-за этого и стоило лишить власти администрацию действующего президента.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/voyna-1984342162.html
https://ria.ru/20241118/tramp-1984349712.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994807_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_11f22fa2e5a505bc478d11d799d413ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, совет федерации рф, андрей клишас
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас
"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине

Политик Барака: Байден проиграл противостояние с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине бить по ее территории ракетами ATACMS, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X.
"За два месяца до конца полномочий клоуны-демократы под руководством главного клоуна — Байдена обостряют войну, которую он сам начал и проиграл, приняв решение позволить правительству Украины запускать ракеты вглубь России", — написал он.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе
Вчера, 10:30
По мнению политика, только из-за этого и стоило лишить власти администрацию действующего президента.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS
Вчера, 11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы СШАСовет Федерации РФАндрей Клишас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала