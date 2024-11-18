https://ria.ru/20241118/bayden-1984366128.html

"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине

"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине - РИА Новости, 18.11.2024

"Начал и проиграл": в США набросились на Байдена после решения по Украине

Президент США Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине бить по ее территории ракетами ATACMS, заявил американский политик и... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:29

2024-11-18T12:29

2024-11-18T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

джо байден

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994807_0:110:2932:1759_1920x0_80_0_0_be3a42021d0320bd3305a9c6173c03f3.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине бить по ее территории ракетами ATACMS, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X."За два месяца до конца полномочий клоуны-демократы под руководством главного клоуна — Байдена обостряют войну, которую он сам начал и проиграл, приняв решение позволить правительству Украины запускать ракеты вглубь России", — написал он.По мнению политика, только из-за этого и стоило лишить власти администрацию действующего президента.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.

https://ria.ru/20241118/voyna-1984342162.html

https://ria.ru/20241118/tramp-1984349712.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, совет федерации рф, андрей клишас