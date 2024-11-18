https://ria.ru/20241118/bayden-1984308111.html

Эксперт предупредил о новых сюрпризах от Байдена до ухода с должности

Эксперт предупредил о новых сюрпризах от Байдена до ухода с должности - РИА Новости, 18.11.2024

Эксперт предупредил о новых сюрпризах от Байдена до ухода с должности

Разрешение Киеву наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами - ожидаемый "дембельский аккорд" президента США Джо Байдена, до... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T03:24

2024-11-18T03:24

2024-11-18T03:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Разрешение Киеву наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами - ожидаемый "дембельский аккорд" президента США Джо Байдена, до вступления в должность победившего на выборах Дональда Трампа возможны новые сюрпризы, считает директор института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения ATACMS для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. "Дембельский аккорд" Байдена с решением по дальнобойным ракетам абсолютно не удивляет. Во-первых, этого следовало ожидать: все, что публично якобы дискутируется, становится реальностью. Началось с ПТРК Javelin, дошло до танков Abrams и F-16. Так что "добро" на удары по России ракетами параметров "средней дальности" продолжает этот ряд "дадут - не дадут". Дали. И дадут еще. Ведь воюют же до последнего украинца. Это не фигура речи", - сказал Горбачев РИА Новости. Во-вторых, считает эксперт, "два месяца до инаугурации Дональда Трампа преподнесут еще немало сюрпризов". И наконец, отметил он, необходимо вспомнить слова "если враг не сдается - его уничтожают", а значит, перейти к эффективным действиям. "Нам, именно нам самим надо понять: идет война, пусть и в формате СВО. У них - до последнего украинца. У нас - до победы. По-другому никак", - сказал собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241118/simonyan-1984302883.html

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

https://ria.ru/20241118/shrayver-1984305868.html

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россия, украина, джо байден, дональд трамп, сергей горбачев, сша