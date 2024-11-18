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Ключи от 30 новых автомобилей с ручным управлением вручили ветеранам СВО
Ключи от 30 новых автомобилей с ручным управлением вручили ветеранам СВО - РИА Новости, 18.11.2024
Ключи от 30 новых автомобилей с ручным управлением вручили ветеранам СВО
Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде, сообщает пресс-служба администрация... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:21
2024-11-18T16:21
2024-11-18T16:38
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ВОЛГОГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде, сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области. "Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением и автоматической коробкой передач вручены участникам боевых действий, в том числе добровольцам, получившим военную травму", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что автомобили переданы участникам СВО, а также ветеранам боевых действий на Северном Кавказе по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочаров. Транспорт передан бесплатно в качестве средства технической реабилитации. По данным администрации, всего с 2023 года было вручено 70 машин.
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волгоградская область, андрей бочаров, lada vesta, волгоград
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Lada Vesta, Волгоград, Волгоградская область
ВОЛГОГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде, сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области.
"Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением и автоматической коробкой передач вручены участникам боевых действий, в том числе добровольцам, получившим военную травму", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что автомобили переданы участникам СВО, а также ветеранам боевых действий на Северном Кавказе
по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочаров
. Транспорт передан бесплатно в качестве средства технической реабилитации.
По данным администрации, всего с 2023 года было вручено 70 машин.