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Ключи от 30 новых автомобилей с ручным управлением вручили ветеранам СВО - РИА Новости, 18.11.2024
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16:21 18.11.2024 (обновлено: 16:38 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/avtomobili-1984419946.html
Ключи от 30 новых автомобилей с ручным управлением вручили ветеранам СВО
Ключи от 30 новых автомобилей с ручным управлением вручили ветеранам СВО - РИА Новости, 18.11.2024
Ключи от 30 новых автомобилей с ручным управлением вручили ветеранам СВО
Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде, сообщает пресс-служба администрация... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:21
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ВОЛГОГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде, сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области. "Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением и автоматической коробкой передач вручены участникам боевых действий, в том числе добровольцам, получившим военную травму", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что автомобили переданы участникам СВО, а также ветеранам боевых действий на Северном Кавказе по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочаров. Транспорт передан бесплатно в качестве средства технической реабилитации. По данным администрации, всего с 2023 года было вручено 70 машин.
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волгоградская область, андрей бочаров, lada vesta, волгоград
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Lada Vesta, Волгоград, Волгоградская область

Ключи от 30 новых автомобилей с ручным управлением вручили ветеранам СВО

© Фото : Администрация Волгоградской области 30 новых Lada Granta с ручным управлениям вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде
 30 новых Lada Granta с ручным управлениям вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Администрация Волгоградской области
30 новых Lada Granta с ручным управлениям вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО в Волгограде, сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области.
"Ключи от 30 новых Lada Granta с ручным управлением и автоматической коробкой передач вручены участникам боевых действий, в том числе добровольцам, получившим военную травму", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что автомобили переданы участникам СВО, а также ветеранам боевых действий на Северном Кавказе по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочаров. Транспорт передан бесплатно в качестве средства технической реабилитации.
По данным администрации, всего с 2023 года было вручено 70 машин.
 
Волгоградская областьВолгоградская областьАндрей БочаровLada VestaВолгоград
 
 
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