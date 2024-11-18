https://ria.ru/20241118/atacms-1984405131.html

Дуда заявил о невозможности атаковать Москву ракетами ATACMS

Дуда заявил о невозможности атаковать Москву ракетами ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024

Дуда заявил о невозможности атаковать Москву ракетами ATACMS

Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что Украина не сможет атаковать Москву и Санкт-Петербург американскими ракетами ATACMS, поскольку радиус их действия не... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:06

2024-11-18T15:06

2024-11-18T15:06

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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что Украина не сможет атаковать Москву и Санкт-Петербург американскими ракетами ATACMS, поскольку радиус их действия не превышает 300 километров. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Это ракеты, которые имеют дальность до 300 километров, это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва, или другие большие города, отдаленные от Украины... Это не те ракеты, которые можно применять по всей территории России", – сказал Дуда журналистам. При этом польский президент похвалил Францию и Великобританию за решение позволить Киеву наносить удары по территории РФ ракетами Storm Shadow / SCALP, о котором сообщила в воскресенье газета Figaro, а потом удалила эту информацию из статьи на своем сайте. При этом МИД Франции в понедельник заявил, что Париж пока продолжает рассматривать возможность разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. "Очень хорошо, что к этому решению присоединились французские и британские союзники, ибо Украина имеет ракеты также из этих стран. Жаль, что к этому решению не присоединилась Германия", - добавил Дуда. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/atacms-1984323244.html

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россия, украина, москва, анджей дуда, владимир путин, джо байден, нато, в мире