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В конгрессе выступили со срочным призывом после решения по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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08:39 18.11.2024 (обновлено: 09:58 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/atacms-1984323244.html
В конгрессе выступили со срочным призывом после решения по ATACMS
В конгрессе выступили со срочным призывом после решения по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
В конгрессе выступили со срочным призывом после решения по ATACMS
Президент США Джо Байден сильно обострил ситуацию, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, написала член палаты представителей... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:39
2024-11-18T09:58
в мире
джо байден
конгресс сша
россия
марджори тейлор грин
украина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сильно обострил ситуацию, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X. "Покидая свой пост, Джо Байден опасно пытается начать третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России", — говорится в публикации. Она добавила, что американский народ пятого ноября дал мандат против именно этих последних решений Америки и не хочет финансировать или вести иностранные войны. "Мы хотим решать свои собственные проблемы. Хватит этого, это надо прекратить", — подчеркнула конгрессвумен. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/bouz-1984324888.html
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в мире, джо байден, конгресс сша, россия, марджори тейлор грин, украина, сша
В мире, Джо Байден, Конгресс США, Россия, Марджори Тейлор Грин, Украина, США
В конгрессе выступили со срочным призывом после решения по ATACMS

Конгрессвумен Грин: Байден пытается начать мировую войну решением по ATACMS

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сильно обострил ситуацию, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

"Покидая свой пост, Джо Байден опасно пытается начать третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России", — говорится в публикации.
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Она добавила, что американский народ пятого ноября дал мандат против именно этих последних решений Америки и не хочет финансировать или вести иностранные войны.

"Мы хотим решать свои собственные проблемы. Хватит этого, это надо прекратить", — подчеркнула конгрессвумен.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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В миреДжо БайденКонгресс СШАРоссияМарджори Тейлор ГринУкраинаСША
 
 
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