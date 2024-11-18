https://ria.ru/20241118/atacms-1984312698.html

"Изменит игру". В США сделали фатальное заявление об ATACMS

"Изменит игру". В США сделали фатальное заявление об ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024

"Изменит игру". В США сделали фатальное заявление об ATACMS

Крылатые ракеты ATACMS разделят печальную участь предыдущих вооружений, поставляемых Киеву странами Запада. Так отреагировал на разрешение США использовать... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:35

2024-11-18T05:35

2024-11-18T05:35

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Крылатые ракеты ATACMS разделят печальную участь предыдущих вооружений, поставляемых Киеву странами Запада. Так отреагировал на разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов по России подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Помните, что произошло, когда сказали, что F-16 изменят ход войны <...> и будут иметь решающее значение <...> Мы привезли F-16 и... что случилось? Вы никогда о них не слышали <...> Первоначально HIMARS должны были изменить игру, а затем ATACMS", — сказал офицер.По его словам, у Украины и Запада нет никаких средств, способных повлиять на ход боевых действий, инициатива в которых полностью принадлежит России, а Киев и вовсе давно проиграл эту войну."Украина проиграла войну, у них даже нет возможности удержаться", — отметил он.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Позднее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что возможное разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по территории России неминуемо повлечет самый жесткий ответ, исходя из угроз, которые будут созданы для страны.

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

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в мире, россия, сша, украина, f-16, вооруженные силы украины, оружие, дальнобойные ракеты, джо байден, госдума рф, леонид слуцкий (политик)