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В Сербии прокомментировали разрешение Байдена бить ATACMS по России - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/atacms--1984369905.html
В Сербии прокомментировали разрешение Байдена бить ATACMS по России
В Сербии прокомментировали разрешение Байдена бить ATACMS по России - РИА Новости, 18.11.2024
В Сербии прокомментировали разрешение Байдена бить ATACMS по России
Решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ американскими ракетами, о котором сообщили СМИ, несёт разрушительные... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:47
2024-11-18T12:47
специальная военная операция на украине
россия
сша
сербия
джо байден
александр вулин
дональд трамп
евросоюз
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БЕЛГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ американскими ракетами, о котором сообщили СМИ, несёт разрушительные последствия для всего мира, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro, однако позднее удалило информацию об этом из статьи на своём сайте. "Не существует сербского правительства, которое бы в техническом мандате или после того, как проиграло выборы, приняло решение, которое бы могло иметь настолько далекоидущие последствия для Сербии, как то, которое принял президент Байден, сделав возможным использование американского оружия большой дальности против РФ с разрушительными последствиями для всего мира. Если цель этого решения - формальное начало Третьей мировой войны, тогда оно принято в подходящее время", - цитирует Вулина его пресс-служба. По его словам, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп правильно задавался вопросом, почему Байден физически и психически не способен быть кандидатом в президенты США, "но способен принимать решения, которые могут привести к концу света". "Когда в следующий раз кто-то из представителей США или ЕС будет комментировать ситуацию с демократией в Сербии, пусть сначала сравнит с положением в США. Умирающий мир, которым правила политика американских демократов - политика бомбардировок и цветных революций, - хочет, чтобы вместе с ней умер и весь (остальной - ред.) мир", - подчеркнул сербский вице-премьер. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования киевским режимом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно чётким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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россия, сша, сербия, джо байден, александр вулин, дональд трамп, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Сербия, Джо Байден, Александр Вулин, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, В мире
В Сербии прокомментировали разрешение Байдена бить ATACMS по России

Вулин назвал решение Байдена по ATACMS разрушительным для всего мира

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ американскими ракетами, о котором сообщили СМИ, несёт разрушительные последствия для всего мира, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro, однако позднее удалило информацию об этом из статьи на своём сайте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
"Не существует сербского правительства, которое бы в техническом мандате или после того, как проиграло выборы, приняло решение, которое бы могло иметь настолько далекоидущие последствия для Сербии, как то, которое принял президент Байден, сделав возможным использование американского оружия большой дальности против РФ с разрушительными последствиями для всего мира. Если цель этого решения - формальное начало Третьей мировой войны, тогда оно принято в подходящее время", - цитирует Вулина его пресс-служба.
По его словам, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп правильно задавался вопросом, почему Байден физически и психически не способен быть кандидатом в президенты США, "но способен принимать решения, которые могут привести к концу света".
«
"Когда в следующий раз кто-то из представителей США или ЕС будет комментировать ситуацию с демократией в Сербии, пусть сначала сравнит с положением в США. Умирающий мир, которым правила политика американских демократов - политика бомбардировок и цветных революций, - хочет, чтобы вместе с ней умер и весь (остальной - ред.) мир", - подчеркнул сербский вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования киевским режимом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно чётким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСербияДжо БайденАлександр ВулинДональд ТрампЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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