https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина

ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина - РИА Новости, 18.11.2024

ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина

Западные страны, а конкретно — США, Великобритания и Франция, дали разрешение Киеву на применение дальнобойных вооружений вглубь российской территории. Речь... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:00

2024-11-18T11:27

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

киев

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984325391_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_9b103a5905b701f67d60a506ab88d25d.jpg

Западные страны, а конкретно — США, Великобритания и Франция, дали разрешение Киеву на применение дальнобойных вооружений вглубь российской территории. Речь идет о ракетах ATACMS, SCALP и Storm Shadow, чья максимальная дальность достигает 300 километров.Данная информация носит неофициальный характер. О принятом Байденом решении сообщила The New York Times, а о решении Лондона и Парижа — Le Figaro. Белый дом отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув сообщения СМИ. А представитель переходной команды Трампа сообщил, что новый президент "может подвергнуть пересмотру" данное решение. Впрочем, в этих словах прозрачно читается, что может и не подвергнуть.На первый взгляд, кажется странным выбранный способ анонсирования — через неподтвержденный пока слив в СМИ. Однако это по-своему остроумное решение в попытке выйти из тупика, в котором оказался Запад, причем оно соответствует интересам абсолютно всех группировок и кланов американского и европейского истеблишмента, несмотря на разделяющие их глубочайшие противоречия и вражду. Включая Дональда Трампа и его команду.Россия побеждает — и на поле боя, и в экономическом противостоянии, и в геополитической борьбе. При этом пространство для маневра у Запада сужено до предела вне зависимости от того, какая стратегия будет им выбрана для дальнейших действий — продолжения конфликта или выхода из него. Возможности для ведения войны в текущем формате практически исчерпаны, к тому же, учитывая военные успехи Москвы, это будет бессмысленной тратой все более дефицитных ресурсов. Однако и с выходом из конфликта имеются серьезные проблемы. Дональд Трамп делает бравурные заявления, обещая закончить войну за сутки, но это возможно только в случае признания Западом своего поражения и принятия условий Москвы. Очевидно, что для американца это недопустимо — а значит, ему нужны рычаги для торга, которыми бы было можно продавить Россию на неприемлемые для нее уступки.Вот и получается, что в данном случае совпадают интересы и ястребов, жаждущих и дальше воевать с Россией, и голубей, желающих покончить с провальным украинским проектом и переключиться на более важные направления типа китайского, и европейцев, страшащихся остаться с Москвой один на один, да еще и с повешенным на шею Киевом.Однако и тут у Запада имеется серьезная проблема: возможности для эскалации и поднятия ставок упираются в критическое ограничение — в прямо озвученную Москвой позицию, что удары дальнобойными ракетами по территории России будут рассматриваться как открытое вступление Запада в войну с соответствующей реакцией нашей страны.Все прошедшие годы в противостоянии с Россией Запад использовал подход постепенного расшатывания и пересечения красных линий, и сейчас он намерен применить ту же технологию в отношении самой опасной, которая была очерчена лично Владимиром Путиным.Именно поэтому все происходит именно так — строго по методичке, просто на этот раз введены дополнительные элементы и предохранители. Сначала неподтвержденный инсайд в СМИ, чтобы посмотреть реакцию Москвы. Причем перед Россией дополнительно повешена "морковка", чтобы у нее был стимул не реагировать слишком резко: Трамп, основавшись в Белом доме, может отменить решение Байдена — надо только потерпеть несколько месяцев. Да и подчеркивание темы северокорейских военнослужащих, которые якобы находятся в приграничных регионах и будут главными целями для американских дальнобойных ракет, также работает в том же направлении — мол, все это в первую очередь сигнал Ким Чен Ыну, так что третья мировая и ядерный апокалипсис будут явно избыточной реакцией России на прилет ATACMS в Курскую область.В данный момент по обе стороны Атлантического океана нервно ожидают, как ответит Москва на брошенный ей вызов. Если последует реакция, которая напугает американцев и европейцев, мы увидим стремительное опровержение вброшенных инсайдов. Однако если им покажется, что Россия не рискнет поставить мир на грань уничтожения из-за прилетов дальнобойных ракет НАТО по своей территории, тогда надо ждать таких ударов.Проблема в том, что западный правящий класс перестал вообще понимать значимость и значение слов, он воспринимает только силу в самом грубом ее воплощении. Так что велика вероятность, что никаких сегодняшние заявления российского руководства не станут для организаторов и участников этой авантюры достаточно убедительным доказательством серьезности намерений Москвы.Но в их плане есть одна уязвимость: Запад полагает, что Путин вряд ли начнет третью мировую из-за такой "мелочи" как прилет его дальнобойных ракет по российской территории — вот только готов ли он сам ее начать, если Россия в ответ на прилет ATACMS ударит по военному объекту НАТО, ну, например, собьет американский самолет радиолокационного обнаружения и наведения над Черным морем? Мелочь же.

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html

https://ria.ru/20241118/shrayver-1984305868.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, киев, ким чен ын, нато, дальнобойные ракеты