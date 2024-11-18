https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина - РИА Новости, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Западные страны, а конкретно — США, Великобритания и Франция, дали разрешение Киеву на применение дальнобойных вооружений вглубь российской территории. Речь... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:00
2024-11-18T08:00
2024-11-18T11:27
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
киев
ким чен ын
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Западные страны, а конкретно — США, Великобритания и Франция, дали разрешение Киеву на применение дальнобойных вооружений вглубь российской территории. Речь идет о ракетах ATACMS, SCALP и Storm Shadow, чья максимальная дальность достигает 300 километров.Данная информация носит неофициальный характер. О принятом Байденом решении сообщила The New York Times, а о решении Лондона и Парижа — Le Figaro. Белый дом отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув сообщения СМИ. А представитель переходной команды Трампа сообщил, что новый президент "может подвергнуть пересмотру" данное решение. Впрочем, в этих словах прозрачно читается, что может и не подвергнуть.На первый взгляд, кажется странным выбранный способ анонсирования — через неподтвержденный пока слив в СМИ. Однако это по-своему остроумное решение в попытке выйти из тупика, в котором оказался Запад, причем оно соответствует интересам абсолютно всех группировок и кланов американского и европейского истеблишмента, несмотря на разделяющие их глубочайшие противоречия и вражду. Включая Дональда Трампа и его команду.Россия побеждает — и на поле боя, и в экономическом противостоянии, и в геополитической борьбе. При этом пространство для маневра у Запада сужено до предела вне зависимости от того, какая стратегия будет им выбрана для дальнейших действий — продолжения конфликта или выхода из него. Возможности для ведения войны в текущем формате практически исчерпаны, к тому же, учитывая военные успехи Москвы, это будет бессмысленной тратой все более дефицитных ресурсов. Однако и с выходом из конфликта имеются серьезные проблемы. Дональд Трамп делает бравурные заявления, обещая закончить войну за сутки, но это возможно только в случае признания Западом своего поражения и принятия условий Москвы. Очевидно, что для американца это недопустимо — а значит, ему нужны рычаги для торга, которыми бы было можно продавить Россию на неприемлемые для нее уступки.Вот и получается, что в данном случае совпадают интересы и ястребов, жаждущих и дальше воевать с Россией, и голубей, желающих покончить с провальным украинским проектом и переключиться на более важные направления типа китайского, и европейцев, страшащихся остаться с Москвой один на один, да еще и с повешенным на шею Киевом.Однако и тут у Запада имеется серьезная проблема: возможности для эскалации и поднятия ставок упираются в критическое ограничение — в прямо озвученную Москвой позицию, что удары дальнобойными ракетами по территории России будут рассматриваться как открытое вступление Запада в войну с соответствующей реакцией нашей страны.Все прошедшие годы в противостоянии с Россией Запад использовал подход постепенного расшатывания и пересечения красных линий, и сейчас он намерен применить ту же технологию в отношении самой опасной, которая была очерчена лично Владимиром Путиным.Именно поэтому все происходит именно так — строго по методичке, просто на этот раз введены дополнительные элементы и предохранители. Сначала неподтвержденный инсайд в СМИ, чтобы посмотреть реакцию Москвы. Причем перед Россией дополнительно повешена "морковка", чтобы у нее был стимул не реагировать слишком резко: Трамп, основавшись в Белом доме, может отменить решение Байдена — надо только потерпеть несколько месяцев. Да и подчеркивание темы северокорейских военнослужащих, которые якобы находятся в приграничных регионах и будут главными целями для американских дальнобойных ракет, также работает в том же направлении — мол, все это в первую очередь сигнал Ким Чен Ыну, так что третья мировая и ядерный апокалипсис будут явно избыточной реакцией России на прилет ATACMS в Курскую область.В данный момент по обе стороны Атлантического океана нервно ожидают, как ответит Москва на брошенный ей вызов. Если последует реакция, которая напугает американцев и европейцев, мы увидим стремительное опровержение вброшенных инсайдов. Однако если им покажется, что Россия не рискнет поставить мир на грань уничтожения из-за прилетов дальнобойных ракет НАТО по своей территории, тогда надо ждать таких ударов.Проблема в том, что западный правящий класс перестал вообще понимать значимость и значение слов, он воспринимает только силу в самом грубом ее воплощении. Так что велика вероятность, что никаких сегодняшние заявления российского руководства не станут для организаторов и участников этой авантюры достаточно убедительным доказательством серьезности намерений Москвы.Но в их плане есть одна уязвимость: Запад полагает, что Путин вряд ли начнет третью мировую из-за такой "мелочи" как прилет его дальнобойных ракет по российской территории — вот только готов ли он сам ее начать, если Россия в ответ на прилет ATACMS ударит по военному объекту НАТО, ну, например, собьет американский самолет радиолокационного обнаружения и наведения над Черным морем? Мелочь же.
https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html
https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html
https://ria.ru/20241118/shrayver-1984305868.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
аналитика, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, киев, ким чен ын, нато, дальнобойные ракеты
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Киев, Ким Чен Ын, НАТО, дальнобойные ракеты
Западные страны, а конкретно — США, Великобритания и Франция, дали разрешение Киеву на применение дальнобойных вооружений вглубь российской территории. Речь идет о ракетах ATACMS, SCALP и Storm Shadow, чья максимальная дальность достигает 300 километров.
Данная информация носит неофициальный характер. О принятом Байденом решении сообщила The New York Times, а о решении Лондона и Парижа — Le Figaro. Белый дом отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув сообщения СМИ. А представитель переходной команды Трампа сообщил, что новый президент "может подвергнуть пересмотру" данное решение. Впрочем, в этих словах прозрачно читается, что может и не подвергнуть.
На первый взгляд, кажется странным выбранный способ анонсирования — через неподтвержденный пока слив в СМИ. Однако это по-своему остроумное решение в попытке выйти из тупика, в котором оказался Запад, причем оно соответствует интересам абсолютно всех группировок и кланов американского и европейского истеблишмента, несмотря на разделяющие их глубочайшие противоречия и вражду. Включая Дональда Трампа и его команду.
Россия побеждает — и на поле боя, и в экономическом противостоянии, и в геополитической борьбе. При этом пространство для маневра у Запада сужено до предела вне зависимости от того, какая стратегия будет им выбрана для дальнейших действий — продолжения конфликта или выхода из него. Возможности для ведения войны в текущем формате практически исчерпаны, к тому же, учитывая военные успехи Москвы, это будет бессмысленной тратой все более дефицитных ресурсов. Однако и с выходом из конфликта имеются серьезные проблемы. Дональд Трамп делает бравурные заявления, обещая закончить войну за сутки, но это возможно только в случае признания Западом своего поражения и принятия условий Москвы. Очевидно, что для американца это недопустимо — а значит, ему нужны рычаги для торга, которыми бы было можно продавить Россию на неприемлемые для нее уступки.
Вот и получается, что в данном случае совпадают интересы и ястребов, жаждущих и дальше воевать с Россией, и голубей, желающих покончить с провальным украинским проектом и переключиться на более важные направления типа китайского, и европейцев, страшащихся остаться с Москвой один на один, да еще и с повешенным на шею Киевом.
Однако и тут у Запада имеется серьезная проблема: возможности для эскалации и поднятия ставок упираются в критическое ограничение — в прямо озвученную Москвой позицию, что удары дальнобойными ракетами по территории России будут рассматриваться как открытое вступление Запада в войну с соответствующей реакцией нашей страны.
Все прошедшие годы в противостоянии с Россией Запад использовал подход постепенного расшатывания и пересечения красных линий, и сейчас он намерен применить ту же технологию в отношении самой опасной, которая была очерчена лично Владимиром Путиным.
Именно поэтому все происходит именно так — строго по методичке, просто на этот раз введены дополнительные элементы и предохранители. Сначала неподтвержденный инсайд в СМИ, чтобы посмотреть реакцию Москвы. Причем перед Россией дополнительно повешена "морковка", чтобы у нее был стимул не реагировать слишком резко: Трамп, основавшись в Белом доме, может отменить решение Байдена — надо только потерпеть несколько месяцев. Да и подчеркивание темы северокорейских военнослужащих, которые якобы находятся в приграничных регионах и будут главными целями для американских дальнобойных ракет, также работает в том же направлении — мол, все это в первую очередь сигнал Ким Чен Ыну, так что третья мировая и ядерный апокалипсис будут явно избыточной реакцией России на прилет ATACMS в Курскую область.
В данный момент по обе стороны Атлантического океана нервно ожидают, как ответит Москва на брошенный ей вызов. Если последует реакция, которая напугает американцев и европейцев, мы увидим стремительное опровержение вброшенных инсайдов. Однако если им покажется, что Россия не рискнет поставить мир на грань уничтожения из-за прилетов дальнобойных ракет НАТО по своей территории, тогда надо ждать таких ударов.
Проблема в том, что западный правящий класс перестал вообще понимать значимость и значение слов, он воспринимает только силу в самом грубом ее воплощении. Так что велика вероятность, что никаких сегодняшние заявления российского руководства не станут для организаторов и участников этой авантюры достаточно убедительным доказательством серьезности намерений Москвы.
Но в их плане есть одна уязвимость: Запад полагает, что Путин вряд ли начнет третью мировую из-за такой "мелочи" как прилет его дальнобойных ракет по российской территории — вот только готов ли он сам ее начать, если Россия в ответ на прилет ATACMS ударит по военному объекту НАТО, ну, например, собьет американский самолет радиолокационного обнаружения и наведения над Черным морем? Мелочь же.