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ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах - РИА Новости, 18.11.2024
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
В Калужской области задержали украинского агента, готовившего бомбы для терактов в трех регионах России, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:47
2024-11-18T09:47
2024-11-18T14:27
калужская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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происшествия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Калужской области задержали украинского агента, готовившего бомбы для терактов в трех регионах России, сообщил Центр общественных связей ФСБ России."Задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", — говорится в релизе.По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали мужчину в октябре прошлого года. Он оборудовал в своем загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Сделанные им бомбы передавались через тайники другим агентам, которые планировали совершить теракты во время президентских выборов в марте. Устроить их предполагалось в зданиях отдела полиции и Дома офицеров в Белгороде и в офисах двух энергетических компаний в Брянске. Кроме того, злоумышленники собирались подорвать газораспределительную подстанцию в Туле. Эти преступления удалось предотвратить, тогда задержали семерых россиян.На видео, опубликованном ФСБ, фигурант признается, что готовил бомбы по заданию украинских спецслужб и получал за это деньги. Дома у него провели обыск, во время которого изъяли готовое взрывное устройство массой 4,8 килограмма, компоненты для взрывчатых веществ, патроны, оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон для связи с украинскими спецслужбами. Изъятое оружие отправили на экспертизу.Следственное подразделение управления ФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России
Украинский агент, изготавливавший бомбы для проведения диверсионно-террористических актов в трех регионах РФ, задержан в Калужской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
2024-11-18T09:47
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия
Калужская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
В Калужской области задержали украинского агента, готовившего бомбы для терактов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Калужской области задержали украинского агента, готовившего бомбы для терактов в трех регионах России, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
"Задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", — говорится в релизе.
По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали мужчину в октябре прошлого года. Он оборудовал в своем загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Сделанные им бомбы передавались через тайники другим агентам, которые планировали совершить теракты во время президентских выборов в марте. Устроить их предполагалось в зданиях отдела полиции и Дома офицеров в Белгороде и в офисах двух энергетических компаний в Брянске. Кроме того, злоумышленники собирались подорвать газораспределительную подстанцию в Туле
. Эти преступления удалось предотвратить, тогда задержали семерых россиян.
На видео, опубликованном ФСБ, фигурант признается, что готовил бомбы по заданию украинских спецслужб и получал за это деньги.
Дома у него провели обыск, во время которого изъяли готовое взрывное устройство массой 4,8 килограмма, компоненты для взрывчатых веществ, патроны, оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон для связи с украинскими спецслужбами. Изъятое оружие отправили на экспертизу.
Следственное подразделение управления ФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело.