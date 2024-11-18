https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html

ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах

ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах - РИА Новости, 18.11.2024

ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах

В Калужской области задержали украинского агента, готовившего бомбы для терактов в трех регионах России, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:47

2024-11-18T09:47

2024-11-18T14:27

калужская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Калужской области задержали украинского агента, готовившего бомбы для терактов в трех регионах России, сообщил Центр общественных связей ФСБ России."Задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", — говорится в релизе.По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали мужчину в октябре прошлого года. Он оборудовал в своем загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Сделанные им бомбы передавались через тайники другим агентам, которые планировали совершить теракты во время президентских выборов в марте. Устроить их предполагалось в зданиях отдела полиции и Дома офицеров в Белгороде и в офисах двух энергетических компаний в Брянске. Кроме того, злоумышленники собирались подорвать газораспределительную подстанцию в Туле. Эти преступления удалось предотвратить, тогда задержали семерых россиян.На видео, опубликованном ФСБ, фигурант признается, что готовил бомбы по заданию украинских спецслужб и получал за это деньги. Дома у него провели обыск, во время которого изъяли готовое взрывное устройство массой 4,8 килограмма, компоненты для взрывчатых веществ, патроны, оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон для связи с украинскими спецслужбами. Изъятое оружие отправили на экспертизу.Следственное подразделение управления ФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

https://ria.ru/20241106/fsb-1982126239.html

калужская область

россия

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Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России Украинский агент, изготавливавший бомбы для проведения диверсионно-террористических актов в трех регионах РФ, задержан в Калужской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ. 2024-11-18T09:47 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия