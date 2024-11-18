Спикер парламента Абхазии анонсировал прямые переговоры власти и оппозиции
Спикер парламента Абхазии Ашуба анонсировал прямые переговоры власти и оппозиции
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме
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СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Абхазские депутаты намерены организовать прямые переговоры между властью и оппозицией, сообщил журналистам в понедельник спикер парламента Лаша Ашуба.
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"С вечера пятницы ведутся консультации (с оппозицией - ред.), и даже достигнут определённый прогресс, но его недостаточно для разрешения ситуации. Поэтому мы намерены организовать прямой диалог между властью и оппозицией", - сказал Ашуба.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные правительственные здания.
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