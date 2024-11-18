https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984383439.html

Спикер парламента Абхазии анонсировал прямые переговоры власти и оппозиции

Спикер парламента Абхазии анонсировал прямые переговоры власти и оппозиции - РИА Новости, 18.11.2024

Спикер парламента Абхазии анонсировал прямые переговоры власти и оппозиции

Абхазские депутаты намерены организовать прямые переговоры между властью и оппозицией, сообщил журналистам в понедельник спикер парламента Лаша Ашуба. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:40

2024-11-18T13:40

2024-11-18T14:08

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СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Абхазские депутаты намерены организовать прямые переговоры между властью и оппозицией, сообщил журналистам в понедельник спикер парламента Лаша Ашуба."С вечера пятницы ведутся консультации (с оппозицией - ред.), и даже достигнут определённый прогресс, но его недостаточно для разрешения ситуации. Поэтому мы намерены организовать прямой диалог между властью и оппозицией", - сказал Ашуба.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные правительственные здания.

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Ольга Фомченкова

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